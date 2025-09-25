x

Cristian Orozco, de una casa-hogar en Guarne al Manchester United; conozca la trayectoria del juvenil

El mediocampista Cristian Orozco se vinculó a Fortaleza en julio de este año. Su formación inicial fue en Rojo F.C. de Guarne. Lo quiere un gigante de la Liga Premier.

  Cristian Orozco fue uno de los jugadores más destacados de Colombia en el Sudamericano Sub-17 en Cartagena. Portó la franja de capitán. FOTO FCF
    Cristian Orozco fue uno de los jugadores más destacados de Colombia en el Sudamericano Sub-17 en Cartagena. Portó la franja de capitán. FOTO FCF
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

25 de septiembre de 2025
Cuando tenía 14 años, Cristian Orozco dejó su natal Valledupar para forjar su futuro en el Oriente antioqueño. Ahora, con 17, el mediocampista es pretendido por el Manchester United, uno de los clubes más importantes de Europa.

Orozco encontró en Rojo F.C., un club de Guarne, las herramientas para crecer como futbolista y como persona. “Rojo F.C. es un proyecto de Dios que cree en el talento”, asegura su gestor, Steven Vanegas Pallares, quien agrega que los directivos del equipo inglés ya están en conversaciones con el Fortaleza colombiano, elenco que fichó a Orozco en julio de este año tras su destacada actuación en el Sudamericano Sub-17 en Cartagena, donde la Tricolor aseguró un cupo para el Mundial de Qatar en noviembre.

Le puede interesar: El acto de indisciplina que les costó la convocatoria a Keimer Sandoval y John Edwin Montaño al Mundial Sub-20

“Cristian arribó a nuestra casa-hogar y allí hizo el bachillerato. En este momento tenemos 106 jóvenes a los que les brindamos oportunidades de vida. Se los robamos a las esquinas, al vicio, a la violencia. El 95 % provienen de familias de bajos recursos económicos. Nuestra misión es formar seres integrales para la vida a través del balón”, resalta Vanegas

El dirigente destaca que Cristian siempre fue buen un compañero con una mente fuerte y muy apegado a su familia.

Durante los tres años que estuvo en Rojo F.C., en el Oriente paisa, un lugar de clima frío que contrasta con el calor de Valledupar, Orozco recibió las enseñanzas de los entrenadores Campo Elías Santacruz, Álvaro “El Polaco” Escobar y Carlos Quintero, entre otros.

Así fue el camino para llegar a Fortaleza

La vinculación de Cristian con la institución antioqueña se dio luego de que el veedor Carlos Padilla lo viera jugar con la Selección de Cesar. El joven mostró habilidades interesantes a pesar de jugar con dos años menos que los rivales. “Dejémoslo para formarlo”, coincidieron los directivos de Rojo F.C. En solo seis meses, Orozco ya era titular.

“Con su carácter y estilo de juego, se consolidó en la Sub-15 y Sub-17”, comenta Santacruz, quien recuerda que su pupilo fue campeón con la Selección Antioquia y luego dio el salto a Colombia. “A pesar de ser tan joven, siempre mostró liderazgo en las prácticas. Se entrenaba a tope y, dentro y fuera de la cancha, actuó como un muchacho de experiencia. Los compañeros lo ayudaron a crecer y hoy en día podemos decir que es un gran ser humano”, añade el profesor Santacruz, que también destaca el biotipo del jugador (1,78 metros), a quien la casa-hogar le ofreció la alimentación y los cuidados necesarios para un buen desarrollo físico.

Le puede interesar: Once Caldas celebró encima del bus sin haber ganado, ¿triunfalismo lo dejó afuera de la Sudamericana?

Álvaro Escobar, excapitán del DIM y ahora entrenador, resalta el “excelente ser humano” que es Orozco. En lo deportivo, tras dirigirlo en el equipo Sub-15 y realizarle trabajos individuales, afirma que el volante asimila muy bien lo que se entrena, acepta con buena actitud el trabajo, pregunta y le gusta saber el porqué de las cosas. “Tiene un liderazgo positivo que le ha permitido ser capitán en la Selección Colombia. Se expresa bien y es receptivo, no se incomoda cuando lo corrigen; da gusto entrenarlo. Me alegré mucho cuando supe que podría ir al Manchester United”, concluye.

Por el momento, este joven vallenato continúa en Fortaleza y concentrado en la preparación para el Mundial de Qatar. Cuando cumpla los 18 (13 de julio), tendrá la posibilidad de elegir entre las múltiples opciones que tiene para ir al fútbol europeo, a seguir abriendo puertas como lo hizo desde que llegó a Rojo F.C.

¿Cuándo cumple los 18 años Cristian Orozco?
El 13 de julio de 2026, en esa fecha Cristian Camilo Orozco Valdés podrá irse al Manchester United.
¿Qué entrenadores lo formaron en Rojo F.C. de Guarne?
Campo Elías Santacruz, Álvaro “El Polaco” Escobar y Carlos Quintero, entre otros. Es un deportista que destaca por su disciplina.
¿Qué rivales tendrá Colombia en el Mundial Sub-17 en Qatar con Orozco en nómina?
Hace parte del Grupo G con Alemania, El Salvador y Corea del Norte. La clasificación se consiguió en Cartagena.

Liga Betplay

