Cristian Orozco, de una casa-hogar en Guarne al Manchester United; conozca la trayectoria del juvenil

Cuando tenía 14 años, Cristian Orozco dejó su natal Valledupar para forjar su futuro en el Oriente antioqueño. Ahora, con 17, el mediocampista es pretendido por el Manchester United, uno de los clubes más importantes de Europa.

Orozco encontró en Rojo F.C., un club de Guarne, las herramientas para crecer como futbolista y como persona. “Rojo F.C. es un proyecto de Dios que cree en el talento”, asegura su gestor, Steven Vanegas Pallares, quien agrega que los directivos del equipo inglés ya están en conversaciones con el Fortaleza colombiano, elenco que fichó a Orozco en julio de este año tras su destacada actuación en el Sudamericano Sub-17 en Cartagena, donde la Tricolor aseguró un cupo para el Mundial de Qatar en noviembre.

“Cristian arribó a nuestra casa-hogar y allí hizo el bachillerato. En este momento tenemos 106 jóvenes a los que les brindamos oportunidades de vida. Se los robamos a las esquinas, al vicio, a la violencia. El 95 % provienen de familias de bajos recursos económicos. Nuestra misión es formar seres integrales para la vida a través del balón”, resalta Vanegas

El dirigente destaca que Cristian siempre fue buen un compañero con una mente fuerte y muy apegado a su familia.

Durante los tres años que estuvo en Rojo F.C., en el Oriente paisa, un lugar de clima frío que contrasta con el calor de Valledupar, Orozco recibió las enseñanzas de los entrenadores Campo Elías Santacruz, Álvaro “El Polaco” Escobar y Carlos Quintero, entre otros.