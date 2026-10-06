Tapará Mier y Rengifo irá al banco: estos son los titulares de Colombia contra Perú en Miami

Se acabó el tiempo en la primera convocatoria de la Selección Colombia después del Mundial de Norteamérica. Este martes, contra Perú, en el estadio de Miami, el seleccionado nacional tiene su último partido amistoso de la triple fecha Fifa que hubo entre finales de septiembre y los primeros días de octubre. El equipo criollo busca, desde las 6:45 p.m., en esta ventana de amistosos. Los colombianos igualaron 1-1 contra México en su primera presentación; mientras que perdieron 0-1 con Paraguay en el segundo encuentro, que se disputó el viernes pasado. Para eso, Néstor Lorenzo podría hacer cambios en la alineación titular.

¿Quiénes puedes ser los titulares de la Selección Colombia contra Perú?

Desde el lunes, en la previa del último entrenamiento que realizó la Selección para el partido contra los peruanos, el entrenador de Colombia aseguró que utilizará una nómina mixta en el partido que se jugará en el estadio del Inter de Miami.

Lorenzo, quien desde el inicio de la concentración manifestó que le gustaría darle minutos a los tres arqueros, le dio la posibilidad a Kevin Mier de ser nicialista contra Perú. Álvaro Montero fue el titular en el duelo ante México; mientras que Aldair Quintana defendió la portería colombiana contra Paraguay.

El entrenador nacional decidió que los inicialistas para el partido contra los peruanos sean: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Kevin Andrade, Dánvinson Sánchez, Samuel Velásquez en la zona defensiva.

En la mitad de la cancha estarán Jhon Solís, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Yáser Asprilla. Entretanto, los titulares en la zona de ataque son Carlos Andrés Gómez y Luis Javier Suárez. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas