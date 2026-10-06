Tapará Mier y Rengifo irá al banco: estos son los titulares de Colombia contra Perú en Miami

Se acabó el tiempo en la primera convocatoria de la Selección Colombia después del Mundial de Norteamérica. Este martes, contra Perú, en el estadio de Miami, el seleccionado nacional tiene su último partido amistoso de la triple fecha Fifa que hubo entre finales de septiembre y los primeros días de octubre.
El equipo criollo busca, desde las 6:45 p.m., en esta ventana de amistosos. Los colombianos igualaron 1-1 contra México en su primera presentación; mientras que perdieron 0-1 con Paraguay en el segundo encuentro, que se disputó el viernes pasado. Para eso, Néstor Lorenzo podría hacer cambios en la alineación titular.