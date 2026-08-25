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DIM renovó todo para la Liga BetPlay-2: sponsor, técnico, escudo y bus oficial

En sondeo hecho por EL COLOMBIANO, los hinchas respaldaron el nuevo escudo del club.

  • Los jugadores del DIM recibieron el nuevo bus de la institución que los llevó al estadio Atanasio Girardot para el duelo ante Cúcuta Deportivo, por la sexta fecha de la Liga BetPlay. FOTO Instagram @juanferquinterop
    Los jugadores del DIM recibieron el nuevo bus de la institución que los llevó al estadio Atanasio Girardot para el duelo ante Cúcuta Deportivo, por la sexta fecha de la Liga BetPlay. FOTO Instagram @juanferquinterop
  • DIM renovó todo para la Liga BetPlay-2: sponsor, técnico, escudo y bus oficial
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Año nuevo, vida nueva, dice el popular refrán que en fin de año se repite en casi todos los hogares de Colombia; pues bien, ahora el dicho es aplicado por el DIM, que para la temporada 2026-2 está estrenando todo: bus, escudo, técnico y patrocinador.

En El Colombiano hicimos un sondeo en X para saber si a los aficionados del Poderoso les gustó el nuevo escudo, y el resultado fue positivo. Con una participación de 305 votos, los seguidores escarlatas registraron un 55.1% a favor del cambio de escudo, mientras que a un 44.9% no le gustó el cambio.

Pero este no es el único cambio del Equipo del Pueblo, que también anunció la llegada de Reebok como nuevo sponsor técnico oficial, con una vigencia inicial de tres años y seis meses.

También le puede interesar: ¿Por qué el DIM volvió a su escudo de 1913? Las 7 razones de su cambio de imagen

En el comunicado, el DIM confirmó que “Reebok será responsable del diseño, fabricación, suministro y comercialización de la indumentaria oficial de los equipos masculino, femenino y fuerzas básicas, además del desarrollo de colecciones para la hinchada y el fortalecimiento del ecosistema comercial del club”.

Daniel Mauricio Ossa Giraldo, presidente ejecutivo del DIM, destacó que “esta alianza representa un paso estratégico para el club. Encontramos en Reebok un aliado que entiende la importancia de nuestra historia y el valor de nuestra hinchada. Compartimos la visión de crecer sin perder la esencia”.

Así mismo, el club anunció que los jugadores cuentan con un nuevo vehículo para transportarse desde la concentración al estadio para los partidos, y cada que tengan que hacer un traslado a la sede deportiva.

Vea también: “No fue por dinero, fue por gloria”: Rodrigo Riep, representante de Juanfer Quintero sobre su regreso al DIM

Se trata del bus N11D euro 6 marca Zhongtong con capacidad para 42 personas, motor diésel Cummins D6.7 de 6.7 litros, transmisión mecánica de seis velocidades, con suspensión neumática integral, sistema de aire acondicionado, puertos usb, USB, portavasos y sistema audiovisual con pantallas.

El nuevo vehículo ya fue presentado oficialmente al grupo que estrenó el bus el sábado, en el recorrido entre el hotel de concentración y el estadio para el duelo ante Cúcuta, en el Atanasio Girardot.

Todo esto unido a la llegada de Luis Amaranto Perea como entrenador, quien tras el Mundial con la Selección Colombia inició su camino con el Equipo del Pueblo, contó también con el regreso de Juan Fernando Quintero.

DIM renovó todo para la Liga BetPlay-2: sponsor, técnico, escudo y bus oficial

El Poderoso, por ahora, es cuarto en la tabla de posiciones de la Liga con 9 puntos, producto de tres victorias y una derrota, y con dos partidos aplazados en casa ante Millonarios y, como visitante, Internacional de Bogotá.

El juego de esta semana ante Pereira como visitante también lo tiene aplazado, ya que el cuadro matecaña aún no tiene estadio para disputar sus juegos de local, tras lo vivido en el terremoto del 10 de agosto que dejó varias ciudades en emergencia, entre ellas la capital de Risaralda.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué marca vestirá al DIM en 2026 y por cuántos años firmó el contrato?
Reebok es el nuevo sponsor técnico oficial del Deportivo Independiente Medellín, tras firmar un acuerdo comercial con una vigencia inicial de tres años y seis meses.
¿Le gustó el nuevo escudo del DIM a los hinchas según los sondeos?
Sí, el cambio de escudo tuvo una aceptación mayoritaria del 55.1% en un sondeo realizado por El Colombiano en la red social X, frente a un 44.9% de votos en contra sobre un total de 305 participantes.
¿Cuáles son las características y la capacidad del nuevo bus del DIM?
El nuevo vehículo del club es un bus Zhongtong modelo N11D euro 6 con capacidad para 42 personas, equipado con motor Diésel Cummins D6.7 de 6.7 litros, transmisión mecánica de seis velocidades, suspensión neumática, aire acondicionado, puertos USB, portavasos y pantallas audiovisuales.
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