DIM renovó todo para la Liga BetPlay-2: sponsor, técnico, escudo y bus oficial

Año nuevo, vida nueva, dice el popular refrán que en fin de año se repite en casi todos los hogares de Colombia; pues bien, ahora el dicho es aplicado por el DIM, que para la temporada 2026-2 está estrenando todo: bus, escudo, técnico y patrocinador.

En El Colombiano hicimos un sondeo en X para saber si a los aficionados del Poderoso les gustó el nuevo escudo, y el resultado fue positivo. Con una participación de 305 votos, los seguidores escarlatas registraron un 55.1% a favor del cambio de escudo, mientras que a un 44.9% no le gustó el cambio.

Pero este no es el único cambio del Equipo del Pueblo, que también anunció la llegada de Reebok como nuevo sponsor técnico oficial, con una vigencia inicial de tres años y seis meses.

También le puede interesar: ¿Por qué el DIM volvió a su escudo de 1913? Las 7 razones de su cambio de imagen

En el comunicado, el DIM confirmó que “Reebok será responsable del diseño, fabricación, suministro y comercialización de la indumentaria oficial de los equipos masculino, femenino y fuerzas básicas, además del desarrollo de colecciones para la hinchada y el fortalecimiento del ecosistema comercial del club”.

Daniel Mauricio Ossa Giraldo, presidente ejecutivo del DIM, destacó que “esta alianza representa un paso estratégico para el club. Encontramos en Reebok un aliado que entiende la importancia de nuestra historia y el valor de nuestra hinchada. Compartimos la visión de crecer sin perder la esencia”.

Así mismo, el club anunció que los jugadores cuentan con un nuevo vehículo para transportarse desde la concentración al estadio para los partidos, y cada que tengan que hacer un traslado a la sede deportiva.

Vea también: “No fue por dinero, fue por gloria”: Rodrigo Riep, representante de Juanfer Quintero sobre su regreso al DIM

Se trata del bus N11D euro 6 marca Zhongtong con capacidad para 42 personas, motor diésel Cummins D6.7 de 6.7 litros, transmisión mecánica de seis velocidades, con suspensión neumática integral, sistema de aire acondicionado, puertos usb, USB, portavasos y sistema audiovisual con pantallas.

El nuevo vehículo ya fue presentado oficialmente al grupo que estrenó el bus el sábado, en el recorrido entre el hotel de concentración y el estadio para el duelo ante Cúcuta, en el Atanasio Girardot.

Todo esto unido a la llegada de Luis Amaranto Perea como entrenador, quien tras el Mundial con la Selección Colombia inició su camino con el Equipo del Pueblo, contó también con el regreso de Juan Fernando Quintero.