Este jueves es el sorteo de la UEFA Champions League en Mónaco; ¿a qué hora y dónde verlo?

El camino hacia la final de la Champions League, que se jugará en Madrid el 5 de junio de 2027, inicia este jueves 27 de agosto. Antes del mediodía de Colombia empezará la ceremonia para sortear la fase de liga del torneo más importante a nivel de clubes. Las balotas se moverán en el Foro Grimaldi de Mónaco desde las 11:00 a.m., hora de Colombia y se podrá seguir a través de ESPN y Disney+. En el Principado se conocerá el destino de los 36 equipos que disputarán la primera instancia de la Orejona. Cada uno jugará ocho partidos: cuatro como local y cuatro como visitante.
Ningún club se enfrentará a un rival de su mismo país en esta etapa y como máximo tendrá dos contendientes de una misma federación nacional. De los 36 participantes, los primeros ocho avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff para definir los otros ocho cupos entre los 16 mejores.
Los equipos que terminen del puesto 25 al 36 quedarán eliminados de cualquier competición europea en la temporada. Esta será la tercera edición de la Champions bajo dicho formato tras el cambio implementado en 2024.