¿Qué hará el América que había sacado a Rodrigo Holgado, ahora que el TAS le quitó la sanción?

El panorama cambió drásticamente para el delantero argentino Rodrigo Holgado, quien fue sancionado por Fifa en septiembre de 2025 con un año de inhabilidad para jugar, por presunta documentación falsificada para su actuación con la selección de Malasia. Según han publicado varios medios internacionales, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió una resolución en la que le da el aval legal al jugador para retornar a las canchas tras una larga disputa administrativa que mantenía en vilo a Holgado.

Ante la notificación de la resolución al América, el club tendría que reintegrar r al jugador para que pueda retomar los entrenamientos y ser parte de la nómina que dirige David González. Hay que recordar que la sanción al delantero se dio tras la presunta falsificación de documentos para poder actuar con la selección de Malasia. En esa ocasión varios futbolistas nacionalizados fueron convocados por el entrenador australiano Peter Cklamovski para una fecha Fifa.