x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Qué hará el América que había sacado a Rodrigo Holgado, ahora que el TAS le quitó la sanción?

La medida que se había adoptado desde septiembre de 2025, fue revocada y ahora el América de Cali tendrá que reincorporar al delantero argentino.

  • El delantero argentino Rodrigo Holgado mientras estuvo activo con América ganó varios premios como Jugador del Partido por sus goles y rendimiento. FOTO TOMADA @CervezaAguila
    El delantero argentino Rodrigo Holgado mientras estuvo activo con América ganó varios premios como Jugador del Partido por sus goles y rendimiento. FOTO TOMADA @CervezaAguila
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

El panorama cambió drásticamente para el delantero argentino Rodrigo Holgado, quien fue sancionado por Fifa en septiembre de 2025 con un año de inhabilidad para jugar, por presunta documentación falsificada para su actuación con la selección de Malasia.

Según han publicado varios medios internacionales, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió una resolución en la que le da el aval legal al jugador para retornar a las canchas tras una larga disputa administrativa que mantenía en vilo a Holgado.

Ante la notificación de la resolución al América, el club tendría que reintegrar r al jugador para que pueda retomar los entrenamientos y ser parte de la nómina que dirige David González.

Hay que recordar que la sanción al delantero se dio tras la presunta falsificación de documentos para poder actuar con la selección de Malasia. En esa ocasión varios futbolistas nacionalizados fueron convocados por el entrenador australiano Peter Cklamovski para una fecha Fifa.

En la resolución de la sanción, la FIFA comunicó en septiembre de 2025 que “la Comisión Disciplinaria ha impuesto sanciones a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) y a siete jugadores por infracciones del artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC) relativo a falsificación”. Mientras que la Federación de Fútbol de Malasia fue condenada a pagar 350.000 francos suizos por haber motivado la sanción.

Los futbolistas, según lo que se sabe, podrán apelar la sanción en los próximos días ante el Comité Disciplinario del ente rector del fútbol mundial.

Ahora, tras la nueva investigación y con la presentación de nuevas pruebas, el TAS determinó que la sanción de un año al Holgado debía ser retirada y por ello el delantero podrá jugar con el América.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida