Tomás Ángel prometió “muchos goles” en su presentación con el América

“Hola, soy Tomás Ángel y estoy feliz de llegar a América de Cali. De mí esperen pasión, entrega y muchos goles”. Con ese mensaje se presentó oficialmente Tomás Ángel como nuevo jugador de América de Cali, iniciando una etapa marcada por la ilusión y el deseo de recuperar su mejor versión.
El delantero aseguró que su regreso al fútbol colombiano está cargado de gratitud y motivación. “Lo primero que siento es gratitud con el cuerpo técnico y los directivos por abrirme la puerta para volver a Colombia. Y obviamente es un plus poder vestir la camisa de un equipo grande. Es alegría y muchas ganas de arrancar”, afirmó.