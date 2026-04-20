Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro: así fue la segunda noche de Karol G en Coachella

Era claro que los tres artistas cabeza de cartel este año en Coachella: Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G atraerían mucho público. Las entradas se agotaron en los primeros cuatro días de venta el año pasado.
Y por eso los tres entregaron grandes momentos el último fin de semana del Festival Coachella. Sabrina Carpenter invitó a Madonna, Justin Bieber subió al escenario a Billie Eilish y Karol G trajo más invitados para cerrar con broche de oro una actuación que quedará en la historia del festival.
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El set de Karol G era el mismo –un escenario que simulaba cavernas de piedra– también salió de nuevo con un bikini dorado y acompañada por un nutrido grupo de bailarines. Pero llegó la primera sorpresa de la noche.
QLONA, una canción que no estuvo en el setlist de la semana pasada, sonó con la presencia de su otro artista: Peso Pluma, quien salió con la cara tapada con una pañoleta, gafas oscuras y gorra, pero a quien el público identificó de inmediato. “Muchísimas gracias, Karol, viva México, viva Colombia, viva toda la gente latina”, gritó Peso Pluma tras terminar la presentación.