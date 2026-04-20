Telemedellín ganó el segundo premio India Catalina con Los Propios: historias de vida del ciudadano común

El canal local fue uno de los ganadores de los India Catalina 2026, los premios que reconocen lo mejor de la televisión colombiana.
Telemedellín obtuvo su segundo galardón en la categoría Mejor Corto o Short Vertical gracias a Los propios, un formato digital que narra la historia de los habitantes de la capital antioqueña.
Lea: Por primera vez, los Premios India Catalina no premiarán telenovelas en 2026
El premio fue recibido en la gala, realizada el 18 de abril en Cartagena, por la gerente de Telemedellín, Vanessa Palacio; la directora de Contenidos y Distribución, María Adelaida Puyo; y la coordinadora digital, Susana Londoño.
En total, se premiaron 71 categorías. Mejor Corto o Short Vertical es una de las nuevas categorías que incorporaron los premios en su edición 42, con el fin de reconocer y visibilizar las producciones pensadas y consumidas desde dispositivos móviles.
Los propios es un formato periodístico en video que, en cada entrega, cuenta la historia de un ciudadano de Medellín.