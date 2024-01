En esas características se acomoda perfectamente el volante antioqueño Johan Rojas, jugador del registro de Equidad y que es uno de los mejores prospectos del fútbol colombiano como creativo. En un principio, el elenco antioqueño negó haber hecho alguna oferta por él, pero en los últimos días se aceptó que es una posibilidad. El obstáculo para su llegada sigue siendo la pretensión del elenco bogotano, que es venderlo y no prestarlo.

Respecto al tema que ha generado mucha inquietud entre los hinchas, el técnico fue claro que él no lo pidió en un listado que le pasó al Comité de Fútbol del club, pero también aceptó que sí se los ofrecieron e hicieron un análisis sobre la pertinencia de su contratación. Además, aseguró que es una posibilidad entre varias que tienen en la baraja.

“Rojas no es el único jugador que tenemos como opción. A él lo ofrecieron a Nacional, más no lo solicité yo como entrenador y por supuesto que hicimos un análisis del jugador para saber si encaja o no en lo que quiere la institución”, manifestó el técnico Jhon Bodmer.

Y es que como lo dijo días atrás el entrenador de Equidad Alexis García, el jugador de 21 años es la joya de la corona y varios equipos grandes lo pretenden. Sin embargo, los directivos del club asegurador dijeron que únicamente saldría si es vendido y esa es la mayor traba al negocio ya que Nacional anunció desde diciembre que, como política institucional, no iba a comprar jugadores sin antes probarlos.

Bajo esta modalidad han llegado Edwin Torres, Joan Castro, Carlos Sierra. Bernardo Espinosa, Daniel Mantilla y el portero paraguayo Santiago Rojas.

El 10 de Equidad quiere llegar

No obstante, desde que se supo del posible interés del elenco antioqueño por él, el mismo Johan Rojas ha intercedido para ver si se puede hacer la negociación, ya que su sueño, desde niño, ha sido el de vestir la casaca verdolaga.

Así mismo, el conjunto verde está decidido a ir por sus servicios si Equidad cambia su perspectiva de negocio con el jugador, que contemple prestarlo y haga una excepción con el conjunto antioqueño.

Así que todavía no es fácil convencer a los directivos aseguradores y más cuando Equidad debutará este lunes en la Liga ante Envigado. Una señal de que el negocio se podría dar sería que Johan no haga parte de ese compromiso.