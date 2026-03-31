Tensión en la derecha: Equipo de De la Espriella y uribismo chocan por apoyos; reclamo por vetos y “extremismo”

No cesan las diferencias y la tensión en sectores de derecha con miras a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Ahora, este martes quedaron al descubierto choques entre sectores de la campaña de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático, que espera llevar a la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo a la Casa de Nariño.
El origen del enfrentamiento fue un video divulgado por el senador electo Enrique Gómez, de Salvación Nacional –uno de los primeros movimientos que respaldó a De la Espriella–, quien lanzó críticas contra la frecuente disputa entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. “¿Sí será eso lo que necesita Colombia? o, ¿necesita la independencia del tigre?”.
“(El presidente Gustavo Petro) no para de hacerle campaña a alias el heredero, al señor Cepeda. Y por el otro lado, tampoco veo –por más de que miro– al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado, y es el señor que le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe, ¿sí será eso lo que necesita Colombia? o, ¿necesita la independencia del tigre?”, reclamó Gómez.