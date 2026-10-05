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Prefirió la biela antes que el avión: la insólita travesía de 400 kilómetros de Valtteri Bottas para llegar al Gran Premio de Singapur

El piloto, que no terminó la carrera del Gran Premio de Bahrein el fin de semana, espera volver a brillar en territorio asiático.

  • El piloto de Fórmula 1 Valterri Bottas ha mostrado en redes sociales su gusto por competir en bicicletas con llantas para gravel. Foto: tomada del Instagram de Valtteri Bottas
    El piloto de Fórmula 1 Valterri Bottas ha mostrado en redes sociales su gusto por competir en bicicletas con llantas para gravel. Foto: tomada del Instagram de Valtteri Bottas
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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Se podría decir que el ciclismo y el automovilismo son, a simple vista, deportes opuestos. En uno, el vehículo solo se mueve como consecuencia de la cadencia que produce el esfuerzo físico del deportista. En el otro, se desplaza a mayor velocidad en la medida en que el motor tenga más revoluciones.

Pilotear no es fácil. Más a las velocidades que andan los deportistas que compiten en Fórmula 1. Ahí se requiere concentración, coordinación, resistencia. Pedalear tampoco es sencillo. Soportar el dolor que implica acumular horas y horas sobre una bicicleta no es para cualquiera. Por eso, es curioso que el piloto finlandés Valtteri Bottas, de gran recorrido en el automovilismo, ahora también se dedique al ciclismo.

¿Cuál es el recorrido que está haciendo Botta?

Valtteri Bottas no es ciclista profesional. Sin embargo, a sus 37 años, agudizó su afición por el pedalismo. El piloto, que el fin de semana no pudo terminar el Gran Premio de Bahrain en la Fórmula 1, decidió, para bajar el estrés de las jornadas del mejor campeonato de automovilismo en el mundo, recorrer 400 kilómetros a punta de biela para llegar al país donde correrá el próximo domingo.

Bottas, quien apenas ha finalizado 8 de los 16 grandes premios de Fórmula 1 que se han corrido en lo que va del 2026, se irá desde Malasia hasta Singapur en bicicleta. El próximo domingo 11 de octubre se correrá el Gran Premio de ese país asiático y Valtteri, pudiendo elegir viajar en avión con el staff de Cadillac, su equipo, decidió hacerlo con el esfuerzo de sus piernas.

En carro, según los datos de Google Maps, el recorrido entre Malasia y Singapur, en el cual es necesario cruzar unos puentes que unen a los dos países, se demora poco más de seis horas. Bottas requerirá de varios días para lograr llegar. El lunes, según publicó en sus redes sociales, acumuló un total de 161,9 kilómetros recorridos.

El piloto, que parece vivir los últimos años de su carrera en el automovilismo, tendrá que llegar antes del viernes, cuando empiezan los ensayos libres en la pista del Gran Premio de Singapur, donde espera volverse a destacar, como lo hizo en algún momento –suma diez victorias y 67 podios–, en todo lo que lleva compitiendo.

¿Qué reto deportivo está realizando Valtteri Bottas entre los Grandes Premios de F1?
El piloto finlandés está recorriendo 400 kilómetros en bicicleta de ruta desde Malasia hasta Singapur como preparación física y método de desconexión entre carreras.
¿Para qué equipo de Fórmula 1 corre actualmente Valtteri Bottas en la temporada 2026?
3. ¿Cómo le fue a Valtteri Bottas en el pas
¿Cómo le fue a Valtteri Bottas en el pasado Gran Premio disputado en Malasia?
El piloto de Cadillac no pudo completar la competencia tras sufrir un retiro antes de tiempo debido a incidentes en pista provocados por el clima.
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