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Imágenes | Granizo cubrió de blanco varios municipios de Antioquia en medio de fuertes lluvias

Las precipitaciones de este lunes dejaron imágenes llamativas en Medellín y otros municipios. En zonas de San Pedro de los Milagros, Belmira y Santa Rosa de Osos, el granizo cubrió calles y campos, mientras en el Valle de Aburrá aumentaron los niveles de algunas quebradas.

  • Las fuertes lluvias de este lunes dejaron granizadas en varios municipios de Antioquia. En San Pedro de los Milagros, Belmira y Santa Rosa de Osos, el granizo cubrió calles y campos. Foto: redes sociales
    Las fuertes lluvias de este lunes dejaron granizadas en varios municipios de Antioquia. En San Pedro de los Milagros, Belmira y Santa Rosa de Osos, el granizo cubrió calles y campos. Foto: redes sociales
  • Una granizada cubrió de blanco un campo en la vereda San Bernardo. Foto: redes sociales
    Una granizada cubrió de blanco un campo en la vereda San Bernardo. Foto: redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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El granizo cubrió de blanco calles y zonas verdes en varios municipios de Antioquia durante las fuertes lluvias de la tarde de este lunes, 5 de octubre. Las imágenes fueron reportadas desde San Pedro de los Milagros, Belmira y Santa Rosa de Osos. En el Valle de Aburrá también hubo inundaciones y aumento del nivel de algunas quebradas.

En la vereda El Tambo, en San Pedro de los Milagros, habitantes registraron la fuerte tormenta. También hubo reportes desde sectores como Las Margaritas, El Despiste y el Parador del Pandequeso.

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Así se veía el cielo de San Pedro de los Milagros minutos antes de la fuerte tormenta y la granizada que cubrió de blanco varios sectores:

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En Belmira, en el Norte de Antioquia, la tormenta dejó calles completamente blancas, los habitantes registraron en videos cómo avanzaba el fenómeno y se acumulaban los fragmentos de hielo sobre las vías y zonas verdes.

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Santa Rosa de Osos también registró fuertes precipitaciones durante la tarde de este lunes. Hacia las 2:30 p. m., habitantes de la vereda San Bernardo reportaron la caída de granizo, que en pocos minutos se acumuló sobre un campo y cubrió parte de la superficie.

Los registros compartidos desde la zona muestran el terreno completamente blanco, mientras alrededor todavía se aprecia el verde característico del paisaje rural del municipio. La acumulación permitió dimensionar la intensidad del fenómeno que se presentó en este sector del Norte de Antioquia.

Una granizada cubrió de blanco un campo en la vereda San Bernardo. Foto: redes sociales
Una granizada cubrió de blanco un campo en la vereda San Bernardo. Foto: redes sociales

En el Valle de Aburrá, el cambio en las condiciones del tiempo también se hizo evidente en municipios como Sabaneta, los habitantes registraron granizo y fuertes ráfagas de viento en medio de las precipitaciones.

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También se registró caída de granizo en Envigado, San Félix e Itagüí. En la vereda La China, en el corregimiento de San Félix, fue reportada además una formación de nubes tipo tromba acompañada de fuertes vientos.

Las lluvias también provocaron un rápido aumento del nivel del río Medellín. El cambio se puede ver en las imágenes registradas por una cámara ubicada en el puente de la Avenida 33, donde se pudo comparar el estado del río en un periodo de apenas 45 minutos.

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Las precipitaciones llevaron además a establecer diferentes niveles de alerta por el comportamiento de varias quebradas. La quebrada La Jabalcona, en el sector de La Aguacatala, en Medellín, permanecía en riesgo rojo.

En riesgo naranja fueron reportadas la quebrada El Sesteadero, en el sector El Pesebre-Ajizal, en Itagüí; la quebrada La Guayabala, en el barrio Diego Echavarría, y la quebrada Altavista, en el barrio Fátima, ambas en Medellín.

Ante las condiciones de lluvia, se recomendó especial precaución en sectores cercanos a quebradas y en zonas susceptibles a crecientes súbitas.

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