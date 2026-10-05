Imágenes | Granizo cubrió de blanco varios municipios de Antioquia en medio de fuertes lluvias

El granizo cubrió de blanco calles y zonas verdes en varios municipios de Antioquia durante las fuertes lluvias de la tarde de este lunes, 5 de octubre. Las imágenes fueron reportadas desde San Pedro de los Milagros, Belmira y Santa Rosa de Osos. En el Valle de Aburrá también hubo inundaciones y aumento del nivel de algunas quebradas.
En la vereda El Tambo, en San Pedro de los Milagros, habitantes registraron la fuerte tormenta. También hubo reportes desde sectores como Las Margaritas, El Despiste y el Parador del Pandequeso.
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