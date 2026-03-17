Video | Con jonrón incluido, Venezuela venció a Italia y se enfrentará a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol

Con una vibrante remontada, Venezuela derrotó este lunes 4x2 a la invicta Italia en Miami y se clasificó a su primera final del Clásico Mundial de béisbol, donde le espera un duelo de alta tensión ante el anfitrión, Estados Unidos. La Vinotinto, que estuvo dos carreras abajo hasta la cuarta entrada, recortó distancia con un jonrón de Eugenio Suárez y culminó la remontada con tres anotaciones seguidas en el séptimo inning que desataron el júbilo de los 35.000 hinchas presentes en el loanDepot Park. Venezuela, cuyo mejor resultado era un tercer lugar en 2009, enfrentará el martes en la final al Team USA, en el contexto de las espinosas relaciones entre ambos gobiernos tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

“Mi país necesita esa victoria mañana”, recalcó Ronald Acuña Jr., líder de la novena venezolana e impulsor de la remontada. “Estados Unidos tiene un gran equipo y nosotros también, veremos que pasa mañana”. La reacción venezolana acabó con el torneo de ensueño de Italia, que se metió para sorpresa de todos en semifinales con un plantel integrado casi completamente por peloteros nacidos en Estados Unidos y dirigido por un mánager venezolano, Francisco Cervelli.

La Azzurri, que llegó a vencer a Estados Unidos en la fase de grupos, no pudo esta vez con una Venezuela que ya había levantado tres carreras en su histórica victoria de cuartos de final ante Japón, el vigente campeón. Ese triunfo le dio a la Vinotinto su primera clasificación olímpica, para los Juegos de Los Ángeles 2028, pero no sació la ambición de un equipo repleto de figuras All Star de las Grandes Ligas.

¿Cómo se desarrolló el partido?

Este lunes, Italia fue la primera en poner presión asaltando todas las bases en la segunda entrada. J.J. D’Orazio, uno de sus peloteros nacidos en Venezuela, le sacó una base por bolas al abridor Keider Montero para remolcar la primera carrera de Zach Dezenzo. Aún con corredores en las esquinas, Dante Nori conectó un imparable que abrió el camino de Jac Caglianone hasta la caja registradora. En un abrir y cerrar de ojos, la hinchada venezolana vio cómo la invicta Italia les aplicaba la misma receta que a otras poderosas selecciones como Estados Unidos y México.

Las gradas despertaron de golpe con un tronazo de Eugenio Suárez de 118 metros ante el abridor Aaron Nola en la cuarta entrada. El bombardero de los Rojos de Cincinnati, autor de 49 cuadrangulares la pasada temporada de las Grandes Ligas, dejó a Venezuela a una carrera del empate. Desde el banco italiano, Cervelli alistó a su otro lanzador estrella, Michael Lorenzen. El mánager venezolano decidió quemar los brazos de sus abridores con tal de contener a los artilleros de su país, que explotaron después de que Italia desperdiciara bases llenas en la sexta entrada.

¿Habrá tensión política en la final?

Ronald Acuña Jr. MVP (Jugador Más Valioso) en Las Mayores en 2023, fue quien desencadenó el explosivo séptimo inning de la Vinotinto con un hit que impulsó el empate de Andrés Giménez. La temperatura en las gradas se disparó a medida que se encogía el brazo de Lorenzen, al que Maikel García y Luis Arráez recetaron otros dos imparables con los que Venezuela se adelantaba 4x2. Los relevistas sudamericanos entraron después en acción para frenar los últimos embates de una Italia que ya había agotado los milagros.