Se le terminó de olvidar el mármol: Petro empezó a pedir plata para la Constituyente

Con número de cuenta bancaria en un trino, el presidente Gustavo Petro invitó a sus seguidores y al país a apoyar económicamente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. La idea del Gobierno es recoger firmas para entregar al Congreso el próximo 20 de julio el llamado para cambiar la Constitución de 1991. En el trino que publicó el mandatario compartió la “cuenta legal” del comité que está haciendo la convocatoria. A esta, según dijo, se pueden “hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”. Le puede interesar: Constituyente, “paz total” y elecciones: Los temas que se agitarán con la anunciada visita de Petro a Medellín.

Petro compartió el número de cuenta de ahorros de Bancolombia a la que se pueden hacer las consignaciones, acompañado del logotipo del comité de la “Constituyente Popular” y un jaguar con los colores de la bandera de Colombia.

Vale recordar que una de las peticiones que el Partido Verde le puso a Iván Cepeda —el candidato del petrismo— para apoyarlo en su candidatura fue que renunciara a la idea de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, desde el equipo del candidato presentaron una solicitud para evitar incluir una renuncia directa a ese mecanismo. Según varias fuentes cercanas a ese campaña, la principal motivación de este cambio fue no generar un enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro, quien recientemente volvió a poner sobre la mesa la idea de una constituyente, especialmente en el contexto del 1 de mayo.

Este 1 de mayo (próximo viernes) el presidente Petro participará en las marchas del Día del Trabajo en Medellín, según contó el Jefe de Estado en su cuenta de X (antiguo Twitter). Al respecto, la senadora del Pacto Histórico y coordinadora del Gobierno en la mesa de paz con las bandas del Valle de Aburrá, Isabel Zuleta, señaló en un mensaje que dicha visita también significará un respaldo a las conversaciones con estos grupos ilegales.