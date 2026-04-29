Se le terminó de olvidar el mármol: Petro empezó a pedir plata para la Constituyente

Con número de cuenta bancaria en un trino, el presidente Gustavo Petro invitó a sus seguidores y al país a apoyar económicamente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. La idea del Gobierno es recoger firmas para entregar al Congreso el próximo 20 de julio el llamado para cambiar la Constitución de 1991.
En el trino que publicó el mandatario compartió la “cuenta legal” del comité que está haciendo la convocatoria. A esta, según dijo, se pueden “hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”.
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