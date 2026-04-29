Video | Dominic Wolf recibió la nacionalidad colombiana y no aguantó las lagrimas: “El honor más grande de mi vida”

Tras una década de gestiones administrativas, el creador de contenido de origen alemán, Dominic Fabian Wolf, oficializó su vínculo legal con Colombia. En una reciente ceremonia de juramento marcada por la emotividad, el influenciador confirmó el cierre de su proceso migratorio.
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“Oficialmente jurado como colombiano. El honor más grande de mi vida”, manifestó Wolf a través de sus canales digitales, donde se mostró visiblemente conmovido tras obtener el documento que lo acredita como ciudadano.