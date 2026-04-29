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Video | Dominic Wolf recibió la nacionalidad colombiana y no aguantó las lagrimas: “El honor más grande de mi vida”

El reconocido creador de contenido de origen alemán, pero que hace varios años llegó a Colombia y se dedicó a mostrar lo mejor de él, obtuvo, tras un largo proceso, la nacionalidad colombiana y su reacción tuvo un apoyo viral.

  • El juramento representó el paso final de una trayectoria que comenzó en 2016, año en el que arribó al país con el objetivo de radicarse definitivamente para documentar su cultura y tradiciones. FOTO: Tomada de redes sociales @dominiccolombia
    El juramento representó el paso final de una trayectoria que comenzó en 2016, año en el que arribó al país con el objetivo de radicarse definitivamente para documentar su cultura y tradiciones. FOTO: Tomada de redes sociales @dominiccolombia
  • Dominic terminando todo el papeleo de la nacionalidad. FOTO: Tomada de redes sociales @dominiccolombia
    Dominic terminando todo el papeleo de la nacionalidad. FOTO: Tomada de redes sociales @dominiccolombia
El Colombiano
El Colombiano
29 de abril de 2026
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Tras una década de gestiones administrativas, el creador de contenido de origen alemán, Dominic Fabian Wolf, oficializó su vínculo legal con Colombia. En una reciente ceremonia de juramento marcada por la emotividad, el influenciador confirmó el cierre de su proceso migratorio.

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“Oficialmente jurado como colombiano. El honor más grande de mi vida”, manifestó Wolf a través de sus canales digitales, donde se mostró visiblemente conmovido tras obtener el documento que lo acredita como ciudadano.

Un proceso de diez años sin intermediarios

El camino hacia la naturalización de Wolf inició formalmente el 13 de marzo, cuando recibió la notificación de que su solicitud había sido aprobada por las autoridades competentes.

Según la información suministrada por el propio creador, la obtención de la ciudadanía fue el resultado de un cumplimiento riguroso de los requisitos legales exigidos por el Estado colombiano, destacando la ausencia de influencias externas en el trámite.

Dominic terminando todo el papeleo de la nacionalidad. FOTO: Tomada de redes sociales @dominiccolombia
Dominic terminando todo el papeleo de la nacionalidad. FOTO: Tomada de redes sociales @dominiccolombia

“Sin contactos, sin rosca, sino siempre haciendo el debido proceso legal”, precisó Wolf, destacando que cada etapa se cumplió bajo los canales institucionales y de forma legal, siendo apoyado por su familia colombiana.

El juramento representó el paso final de una trayectoria que comenzó en 2016, año en el que arribó al país con el objetivo de radicarse definitivamente para documentar su cultura y tradiciones, mostrando lo mejor de Colombia.

De las dificultades migratorias al arraigo en Santander: el cierre de un ciclo personal y legal

La permanencia de Dominic Wolf en territorio nacional no estuvo exenta de obstáculos. Durante sus primeros años, enfrentó la negativa de solicitudes de permanencia que lo obligaron a abandonar el país temporalmente.

Sin embargo, tras su retorno, logró establecerse en Bucaramanga, ciudad donde profesionalizó su conocimiento sobre el sector al cursar estudios de turismo en la Universidad de Santander. Desde la capital santandereana, Wolf consolidó su plataforma digital enfocada en la promoción de destinos y gastronomía local.

Su arraigo en la región se fortaleció en el ámbito personal tras contraer matrimonio en 2025 con la colombiana Paula Montagut. Para el ahora ciudadano colombiano, este acto administrativo formaliza una identidad que ya ejercía en su cotidianidad.

Residente en Bucaramanga, padre de un niño y a la espera de su segundo hijo, Wolf calificó la ceremonia como la “culminación de un proyecto de vida que integra su entorno familiar con su estatus civil”, ratificando su pertenencia definitiva a la nación que lo acogió hace diez años.

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