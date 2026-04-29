Iván Cepeda llega a su techo electoral y se mantiene estancado en intención de voto con el 38%, según AtlasIntel

A un mes de la primera vuelta presidencial, el panorama político sigue decantándose cada vez más. Un reciente estudio de AtlasIntel revela un cambio significativo en la disputa por el paso a la segunda vuelta: el abogado Abelardo de la Espriella tomó ventaja sobre la senadora Paloma Valencia, posicionándose como el rival directo de Iván Cepeda en los comicios en una eventual segunda vuelta, que se llevaría a cabo el 21 de junio.
Los resultados del estudio de AtlasIntel para Semana revelan que el abogado De la Espriella, líder del movimiento “Defensores de la Patria”, ha logrado consolidarse en el segundo lugar de la intención de voto, superando por 8,7 puntos porcentuales a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.
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Este ascenso posiciona al “Tigre” como el rival más fuerte para enfrentar a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y del continusmo de este Gobierno, en una eventual segunda vuelta presidencial.