Video | Espectacular, como en sus mejores tiempo, Jackson Martínez marcó póker de goles con Porto

El chocoano Jackson Martínez, quien se retiró en diciembre de 2020, a los 34 años, debido a las lesiones que afectaron su carrera, especialmente una de tobillo sufrida en 2015, estuvo en Portugal jugando un amistoso con el Porto y marcó póker de goles que deleitaron a los aficionados.
Jackson, quien fue invitado al duelo de viejas glorias, demostró a sus 39 años que sigue con la misma potencia y calidad que lo llevaron a ser uno de los goleadores del Porto, con 67 anotaciones por Liga entre las temporadas 2012 y 2015.