Win Sports hace historia y adquiere los derechos de transmisión del Mundial 2026 para emitir 25 partidos

El deporte rey en Colombia tendrá un nuevo canal referente para la máxima cita del fútbol global. Win Sports reveló que por primera vez en su historia llevará a los hogares colombianos la emoción del Mundial de la FIFA 2026.
El torneo, que se disputará entre junio y julio de 2026 en tres países sedes - Estados Unidos, Canadá y México - y con 48 selecciones por primera vez, promete ser más emocionante que nunca. Con esta adquisición, Win Sports da un salto de calidad en su estrategia de cobertura deportiva. Le contamos qué partidos transmitirán, cómo será la cobertura y cómo han sido los derechos de transmisión en Colombia a lo largo de los años.