“Quiero dar la vuelta olímpica con el Poderoso en el Atanasio”

Vestido de azul y rojo, sus colores favoritos desde niño, Alexis Mendoza Barros, va de un lado para el otro en la sede del Medellín, la que ahora es su casa y lo será hasta el 27 de mayo cuando pueda volver al lugar donde es feliz: la cancha.

Ese día recibirá a los jugadores con quienes espera alcanzar las metas y los anhelos que guarda en su interior y que lo motivaron a aceptar la dirección de los escarlatas.

En medio de las reuniones y los empalmes, el barranquillero sacó tiempo para atender a EL COLOMBIANO.

¿Cómo han sido esas primeras horas en Medellín?

“Muy buenas, me siento muy optimista, con el deseo de tener el contacto rápido con los jugadores que es lo principal para nosotros. También siento una gran responsabilidad, un reto que es bonito y maravilloso por todo lo que representa el Medellín. Me ilusiona planificar, tener contacto con el cuerpo técnico, directivos, con todos los que están alrededor del Poderoso pensando en consolidar la idea y confiando en que Dios nos ayude para hacer todo bien”.

¿Qué lo motivó para aceptar la propuesta del DIM?

“En el Medellín ilusiona todo, la institución, el grupo de jugadores, la afición que es maravillosa, la ciudad, el estadio, son ingredientes que hacen que uno quiera venir y eso creo que pesó mucho. Todo ese entorno y conocer unos directivos que fueron claros con lo que quieren conseguir”.

¿Cuál es la evaluación que ha hecho del Medellín?

“Un equipo que no clasifica a los ocho a pesar de tener el goleador del torneo, es algo que nadie entiende, porque los que cuentan con un gran artillero siempre están en finales, peleando por el título, por eso es claro que hay un desbalance en el equipo y eso es lo que hay que mejorar para el bien de todos”.

¿Lo primero entonces sería mejorar la defensa?

“Hay que hacer el trabajo desde atrás, los equipos se arman así y nosotros tenemos que arrancar por ahí, ir línea por línea para buscar una completa armonía en cada zona, para que todos sean trascendentes en la cancha, para el bien de la institución”.

¿Los directivos están dispuestos a darle esos jugadores qué necesita?

“Ese es el compromiso, estamos de acuerdo desde que empezamos a hablar que hay una nómina que debemos potencializar, unos puestos claves que hay que definirlos para traer los jugadores que son vitales en esas zonas. Contamos con un grupo bueno, con jóvenes talentosos, pero sin duda hay que potenciar el equipo. Estamos mirando lo que tenemos, los jugadores que pueden llegar, los que deben regresar y los que están en las fuerzas básicas”.

¿Cuenta con Germán Cano?

“Sí, vamos a tener a Germán, tiene contrato con el equipo, está con nosotros y sabemos que es un jugador que es un plus para el club”.

En el fútbol colombiano no respetan procesos, ¿qué piensa de eso?

“Así es y cada vez es más grave para el entrenador porque todo es inmediato y la idea es siempre igual, llegar y rendir para que el equipo se pueda sostener y por los lados ir haciendo el otro trabajo para mejorar. Uno sabe que cada día la maleta está lista para salir, eso hace que la gente se ilusione rápidamente o se desilusione de igual manera, somos conscientes y sabemos que si hacemos un buen trabajo podremos estar un tiempo más del que está escrito en el contrato”.

¿Cuál es el día o el momento que ya ha visualizado con el Poderoso?

“A mi me dieron una vuelta olímpica acá con Junior y ese marco no se me olvida, yo quiero vivir algo así, que todos unidos, jugadores, cuerpo técnico, directivos, prensa, todos vivamos esa vuelta olímpica conectados en una misma idea. Me imagino ese momento de poder disfrutar con la afición, un título que todos queremos lograr y para lo que estamos trabajando desde ya”.

¿Qué lo tiene intranquilo?

“Todo inicio es inquietante, trae su afán, su preocupación y es lo que uno siempre sabe que va a suceder, ver la reacción de la gente, los directivos, el empalme para darle seguimiento al trabajo, el encuentro con los jugadores para saber cómo va a ser esa empatía con ellos, que me acepten como su guía, entrenador, amigo, que me vean como alguien que va a estar ahí para mejorarlos, que estoy velando para que gane el club, ellos, la ciudad, todo eso genera algo de tensión”.

¿Ha tenido contacto con algún jugador?

“No, con ninguno porque estoy respetando su tiempo de vacaciones, el primer contacto será el 27 cuando regresen, ahí los vamos a tomar con sus pilas bien cargadas para recibir todo con disposición y empezar a moldear el equipo que queremos, para estar en lo alto y en instancias finales como todos nos piden”.

¿Qué representa trabajar con su hijo?

“Significa una gran responsabilidad, un orgullo, porque es demostrar que es mi hijo en la casa pero acá es un profesional que conoce el camerino, sabe lo que son los entrenamientos, tiene su título universitario como administrador de empresas y también como director técnico, habla un segundo idioma, está estudiando para mejorar sus conocimientos como técnico en Barcelona (por Internet). Sabe su rol, la exigencia, que acá no existe familiaridad, y así ha sido desde hace 5 años cuando empezamos a trabajar juntos. Nos complementamos, hablamos, planificamos todo para siempre buscar lo mejor y el bien del club”.

¿Usted tiene fama de que no le tiembla el pulso, que es bravo?

Risas ... “creo que soy más sensato que bravo, porque antes de tomar una decisión muestro, habló, corrijo, aconsejo para mejorar, me gusta mucho hablar con el jugador, pero si ya no entiende le explicó el porqué de la decisión que tomo, no corto abruptamente, salvo que sean circunstancias difíciles y que afecten la integridad del equipo”.

¿Con cual equipo o club del mundo se identifica?

“Uno hace mal, porque de pronto se quiere ver como el Manchester City, el Barcelona pero no tiene los jugadores para ese estilo, entonces lo que uno hace es ir armando su equipo mirando de un club la parte defensiva, de otro los volantes, porque lo que hago es buscar que, con los jugadores que cuento, el grupo tenga un buen manejo del balón, juegue bien, controle el rival, el campo, el tiempo y el balón. Por eso quiero tener jugadores que sepan pensar, que sean técnicos, que se conviertan en un entrenador más dentro de la cancha para poder alcanzar los objetivos. Seguro no vamos a ganar todos los partidos, pero si hacemos lo correcto vamos a estar más cerca de ganar y lograr las metas”.

¿Cuál es la idea de juego con el DIM?

“Lo que queremos es que con todos estos buenos jugadores que tenemos y los que van a llegar logremos jugar armónicamente con un estilo de juego que nos convenga, que lo disfruten y estar bien preparados en la parte física, mental y personal para que el DIM se parezca a esos equipos del mundo que uno admira por lo que consiguen y las individualidades tienen”.

¿Y su plan de trabajo?

“Ya voy a estar acá todo el tiempo, planificando todo, revisando lo que tenemos, viendo los videos, en reuniones con los directivos que en este momento son mis ojos, porque son los que están orientándome de todo para planificar la pretemporada y los partidos que vamos a tener de preparación para que cuando lleguen los jugadores podamos darles la ruta por la que vamos a caminar juntos, pensando en alcanzar la séptima estrella”.

¿Qué mensaje le envía a los hinchas?

“Que el apoyo es necesario, que queremos hacer del DIM un equipo que les agrade, les guste, que sean felices con nuestro fútbol, que de nuestra parte vamos a dar todo para que el Medellín funcione y sea protagonista del torneo” .