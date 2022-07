Con muchos desafíos comenzará Independiente Medellín y en particular su nuevo cuerpo técnico, la Liga Betplay 2-2022 , en la que debutará este domingo a las 8:15 p.m., frente a Deportes Tolima , en el estadio Manuel Murillo de Ibagué.

González debe conquistar a los detractores que tienen entre los hinchas , quienes alegan que él no tiene la experiencia para asumir aún el puesto de entrenador en propiedad.

“Ya lo he dicho varias veces, estoy muy feliz de estar acá, pero eso es una nueva era, ya el pasado es eso y estamos pensando es en lo que se viene”, expresó Marrugo.

Tanto el mediocampista como el resto de sus compañeros tienen las energías puestas en el compromiso de este domingo en la ciudad musical.

“Estamos centrados en entender el trabajo del profe David. Esperamos comenzar con pie derecho, que es lo más importante”, subrayó.

¿Dónde jugará?

Respecto a la posición en la que jugará, el estratega es de la filosofía que cada jugador debe desempañarse donde mejor se sienta. Este pensamiento parece coincidir con el del futbolista.

“En mi posición, yo creo que ya de volante contención muy pocas veces lo he hecho, a veces me tocaba hacerlo en Águilas, pero más que todo era cuando se iba perdiendo, que tocaba retrasarse un poquito, pero no es mi lugar”, confesó.