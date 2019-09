DIM-Millos, un juego con picante adicional

En la víspera del juego de este sábado entre Medellín y Millonarios, el goleador Germán Cano se sacó de encima parte de la ansiedad que lo envolvió durante los últimos 10 días, desde que salió en camilla en medio del encuentro por Copa entre el cuadro rojo y Once Caldas.

El “Matador” confesó su malestar por estar ausente en el cotejo frente a Envigado, elogió al cuadro albiazul y, de paso, les recordó a sus rivales de turno el último antecedente entre ambos, como aliciente para él y sus compañeros y como atizador del fuego para el enfrentamiento de esta tarde en el Atanasio.

“Me puso mal no poder estar (ante Envigado)...Desde que volví no he parado y siempre quiero jugar. Se siente raro, la verdad, no estar en cancha”, sostuvo el argentino y, a renglón seguido, se refirió al conjunto de Jorge Luis Pinto: “Sabemos lo que representa Millonarios. Es un gran rival. Nosotros lo eliminamos de la Copa y eso debe ser un plus que nos tiene que llenar de confianza”, invocó.

Y si el regreso y la avidez del “Matador” no fuera motivo suficiente de preocupación para Millonarios, el conjunto embajador presentó una baja de última hora de una de sus piezas fijas en defensa, Deivy Balanta, quien sufrió una lesión muscular grado uno en el isquiotibial de la pierna derecha y será baja, entre ocho y diez días.

Con todos estos ingredientes, el partido de hoy asoma como la oportunidad de marcar un punto de quiebre para el equipo que orienta Aldo Bobadilla. Si los capitalinos buscan revancha, el DIM y su hinchada no se quedan atrás. Hoy puede ser el día para que vuelvan las alegrías al Atanasio.