Después de la eliminación en la Copa Betplay el técnico rojo, Hernán Darío “Bolillo Gómez, manifestó su dolor por la derrota ante el Cali y aseguró que “están pasando cosas que se nos salen de las manos. Me duele que la hinchada se enoje con nosotros”. Agregó que sostendrá una reunión para analizar lo que viene en la Liga.

Pero los planes de clasificar de los dirigidos por el “Bolillo” Gómez se vinieron abajo en el minuto 72 cuando Ángelo Rodríguez empató la serie para el Cali y cinco minutos después, al 77, Juan Guillermo Arboleda cometió mano en el área que convirtió en gol Gastón Rodríguez.

El profesor Hernán Darío Gómez aseguró en rueda de prensa que el primer tiempo fue bueno para los rojos y reclamó una falta a Diego Herazo en el minuto 14. Pero agregó que el segundo tiempo el partido fue una descomposición total.

“Se pierde el control por muchas circunstancias que a nosotros se nos escapan de las manos, y se pierde. Quedamos en una crisis grave”, afirmó Bolillo.

El encuentro también estuvo pasado por una polémica. En la celebración del segundo gol del Cali, el volante Adrián Arregui le reclamó al árbitro y terminó expulsado.

Al respecto el entrenador prefirió no dar declaraciones afirmando que “esos son temas internos de la familia del Medellín”.

Gómez aseguró no estar de acuerdo con el arbitraje de Luis Matorel indicando que no sabe en qué está el ambiente del fútbol, “pero esto no es de mi agrado. Yo insisto con el minuto 14”.

En los últimos minutos y con un hombre menos, el Medellín terminó jugado al ataque y en un contragolpe Gastón Rodríguez sentenció el partido que dejó un 3-1 definitivo.

En los cuartos de final, el Cali se medirá al América en lo que será un clásico vallecaucano.