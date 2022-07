El desarrollo del juego durante los 90 minutos fue bastante parejo, y aunque el Medellín trató de ser fiel a la idea de juego del entrenador, el desgaste físico al que se han tenido que someter los jugadores, le pasó factura al equipo, que entre otros tiene lesionado al defensa Andrés Cadavid, capitán del equipo.

“No nos ayuda que tengamos un partido y no se cumplan 72 horas para jugar otro. Jugamos hoy y en 4 días tenemos que jugar otro y no se alcanzan a cumplir 62 horas después de ese encuentro y luego nos toca jugar en Tuluá a las 2:00 de la tarde. Son cosas que no se entienden y no es por excusarnos en eso. Por ese desgaste, el nivel del juego desciende. Yo me le quito el sombrero a los jugadores que con poco tiempo de descanso dieron un espectáculo como el que dieron hoy en el primer tiempo”, agregó el técnico.

El cuadro rojo ha venido trabajando en reforzar la parte ofensiva, y en los últimos encuentros se ha notado, sobre todo con la entrada en el juego de Christian Marrugo, que con su experiencia le ha dado fluidez al ataque del equipo. La presencia del cartagenero sobre el terreno de juego ha obligado a que algunos jugadores cambien de posición en el terreno de juego.