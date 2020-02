Yulián, alegría y talento en la banda roja

El defensa Yulián Andrés Gómez Mosquera, se puso una meta en 2018, regresar a Medellín y ganarse un lugar en el equipo principal. Durante dos años estuvo afuera, aguantando calor, aprendiendo y adaptándose a otra cultura y lo más importante, sumando minutos que, sabía, le iban a servir para cumplir su sueño.

Esos 35 partidos como titular con Real Cartagena en el torneo de ascenso durante el 2018 y los 37 que sumó con Unión Magdalena, el año pasado en su regreso a la A, fueron claves para que Yulián madurara, aumentara su experiencia y llegara más seguro a buscar un lugar en el onceno “Poderoso”.

Eso fue lo que notó el técnico Aldo Bobadilla, quien no dudó en darle una oportunidad y en seguir puliendo al lateral que, además de aportar en defensa, se ha convertido en hombre clave para la salida del equipo rojo al ataque por la banda.

“Los partidos que jugué con Cartagena y Unión me ayudaron para mejorar mi confianza, porque fui titular y por eso llegué con la mentalidad de siempre dar lo mejor cada día, ganarme un lugar y consolidarme, lo cual ha sido mi sueño”, menciona el nacido en el Ortigal, Cauca, hace 22 años.

Y esta actitud le ha dado, no solo para ser titular, hombre clave en el esquema de Aldo, sino también para reportarse en las redes contrarias, otro aspecto que lo seduce. Ya marcó por Liga ante Tolima y en el duelo de ida por Copa Libertadores, frente al Táchira en el Atanasio Girardot, fue uno de los destacados, algo que lo sigue llenando de ilusión para alcanzar grandes cosas con el Medellín.

Crecer y aprender

“Siempre trato de estar atento a lo que me dice el profe para llevarlo a la práctica, porque sé que es importante seguir creciendo, debo mejorar en la marca. Me gusta mucho ser ofensivo, ir en busca del arco rival, otra función que pide el profe, pero sin descuidar la función esencial de mi posición”, resalta el jugador que espera ser titular este martes, cuando el “Poderoso” reciba en el Atanasio Girardot al Tucumán argentino por la tercera fase de la Copa Libertadores.

Sobre el torneo Internacional Gómez argumenta, que es otro de los anhelos que tenía desde que decidió ser jugador profesional.

“Estar en el fútbol profesional es un gran logro, pero sé que no me puedo quedar ahí, que para marcar diferencia hay que trabajar fuerte y tener nuevas metas, por eso además de tener figuración en la Liga, el profe nos ha inculcado hacer lo mismo en la Copa, en esa parte me ha servido mucho el trabajo que el técnico hace con nosotros para fortalecer la parte mental”.

En el DIM, Gómez resalta que ha encontrado además del liderazgo y la guía del técnico, a jugadores como Andrés Ricaurte, Adrián Arregui, Andrés Cadavid y Javier Reina, quienes con su experiencia le ayudan para seguir creciendo.

Sobre ellos, sostiene que le saben llegar a los jóvenes, les ayudan a mantener los píes en la tierra y en la cancha siempre los guían para mantener la concentración. La unión, es para el defensa, una de las principales fortalezas que tiene el DIM y de la cual ellos, los más jóvenes se han aferrado para ganarse un lugar y aportar un grano de arena en el anhelo que se han puesto todos de ser campeones y protagonistas de la Liga y la Copa.

Tan solo lleva 5 goles como profesional, 3 con Cartagena y uno con Unión, y ya celebró en Liga, un tanto que nunca olvidará pues en principio pensó que lo había errado. Ahora, quiere no solo marcar sino hacerlo en casa, celebrar con esa afición roja que,, está seguro, los va a acompañar el martes en el duelo por Copa. “Sería muy lindo marcar en casa”, recalca.

Yulián sabe que en el fútbol colombiano son varios los equipos que cuentan con extremos fuertes, habilidosos que no le dejan fácil la tarea en marca, pero espera seguir puliendo su estilo para convertirse en ese hombre impasable del rojo, pensando siempre en llegar más alto, seguir cumpliendo metas y sueños. Como cualquier jugador anhela con ir al exterior y tener una oportunidad en la Selección Colombia.

Por ahora, sigue atento a los consejos, recomendaciones y observaciones que Bobadilla le hace, tal y como afirma, la experiencia que suma su entrenador es vital para que siga en ese proceso ascendente, ya no solo con la madurez que le permiten los minutos de juego, sino con esa seguridad que el paraguayo le está impregnando.

El alegre lateral, que es de pocas palabras fuera de la cancha, de a poco se gana el cariño del hincha y el reconocimiento por su labor callada y dedicada n