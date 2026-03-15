Jannik Sinner y Aryna Sabalenka se quedaron con el título de Indian Wells: ambos consiguieron su primer campeonato

El italiano Jannik Sinner derrotó el domingo al ruso Daniil Medvedev y ganó su primer título del Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos). Sinner, número dos mundial, acabó imponiendo su jerarquía por 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) en un duelo que no registró un solo quiebre y se definió en dos emocionantes tie-breaks. Medvedev sucumbió así por tercera vez en una final en el desierto californiano, tras las derrotas ante Carlos Alcaraz en 2023 y 2024. A los 24 años, Sinner completó así un pleno de trofeos en los seis Masters 1000 de pista dura.

Tras su ausencia del año pasado en Indian Wells, suspendido por un doble positivo por clostebol, Sinner aplicó su autoridad a lo largo de toda esta edición del torneo, en la que no cedió un set.

Con un triunfo anterior en París en noviembre, el italiano es el primer jugador en ganar dos torneos Masters 1000 seguidos sin ceder un set. Sinner estaba muy necesitado de un éxito de este nivel tras arrancar el año con tropiezos inesperados en semifinales del Abierto de Australia, Grand Slam del que era bicampeón, y en cuartos de final del ATP 500 de Doha.

¿Quién fue la campeona en la rama femenina?

En su tercera final en este torneo, la bielorrusa Aryna Sabalenka alzó su primer trofeo del WTA 1000 de Indian Wells, al vencer a la kazaja Elena Rybakina en el tie-break definitivo.

La número uno mundial superó a Rybakina con una remontada en la que resistió un punto de partido y que culminó con marcador de 3-6, 6-3 y 7-6 (8/6). Sabalenka, de 27 años, tomó revancha de Rybakina por sus derrotas en las finales de Indian Wells 2023 y del Abierto de Australia en enero pasado. La bielorrusa, protagonista de grandes decepciones en finales, logró esta vez contener sus emociones y rebelarse ante el tenis de hielo de Rybakina, quien tiene garantizado ascender al segundo lugar de la WTA.

Por primera vez en más de una década, las dos mejores tenistas del ranking mundial se medían por el trofeo de Indian Wells, uno de los más prestigiosos fuera de los Grand Slams. Sabalenka soportaba la mayor presión no sólo por reinar por primera vez en el Valle de Coachella, tras su derrota de 2023 y la del año pasado ante Mirra Andreeva, sino por ratificar su autoridad en el circuito.