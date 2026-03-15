Jannik Sinner y Aryna Sabalenka se quedaron con el título de Indian Wells: ambos consiguieron su primer campeonato

El italiano Jannik Sinner derrotó el domingo al ruso Daniil Medvedev y ganó su primer título del Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos). Sinner, número dos mundial, acabó imponiendo su jerarquía por 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) en un duelo que no registró un solo quiebre y se definió en dos emocionantes tie-breaks.
Medvedev sucumbió así por tercera vez en una final en el desierto californiano, tras las derrotas ante Carlos Alcaraz en 2023 y 2024. A los 24 años, Sinner completó así un pleno de trofeos en los seis Masters 1000 de pista dura.