Isabela Amaya y Jacobo Viera, joyas antioqueñas del patinaje artístico clasificadas al Mundial de China

Verlos en la pista es un espectáculo. Isabela Amaya Múnera y Jacobo Viera Balanta han logrado no solo una complicidad increíble sobre las ruedas, sino que durante estos ocho años de trabajo como pareja de patinaje artístico se han logrado conocer para respaldarse en la competencia y convertirse en uno solo al momento de danzar en la pista.
Estos adolescentes de 15 y 16 años, respectivamente, llevan gran parte de sus vidas dedicados al patinaje –ambos arrancaron desde los seis años–y como pareja desde el 2018 cuando el entrenador Óscar Rivera, observando el talento y calidad de ambos, inició el proceso que, en este 2025, los ha llevado a tener el aval para representar a Colombia en el Mundial de China, previsto del 17 al 30 de octubre.