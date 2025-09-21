x

Juan Carlos Uribe quedó en libertad, pero seguirá vinculado a la investigación sobre la muerte de su hermano

El exmodelo y relacionista público fue dejado en libertad; sin embargo, seguirá vinculado al proceso penal que busca esclarecer el crimen del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano.

  • Juan Carlos Uribe seguirá vinculado a la investigación sobre la muerte de su hermano, el empresario Jorge Hernando Uribe. Fotos: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 8 horas
bookmark

La investigación de la muerte del empresario Jorge Hernando Uribe sigue avanzando, pues en las últimas horas las autoridades tomaron una decisión sobre una de las personas presuntamente implicadas en el crimen.

Se trata de Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano del fallecido que se ha desempeñado como modelo y relacionista público. En las últimas horas se conoció que luego de la audiencia del sábado donde el sospechoso no aceptó los cargos imputados por homicidio agravado y desaparición forzada agravada, fue dejado en libertad por un juez de conocimiento, sin embargo, seguirá vinculado al proceso penal.

Lea también: Capturan en Cali a Juan Carlos Uribe Bejarano, señalado de ser el determinador del crimen de su hermano Jorge Hernando

El hombre había sido detenido el pasado jueves, 18 de septiembre por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por una presunta participación en la desaparición forzada y el asesinado del empresario de 74 años.

Sobre dicha decisión, la Fiscalía General de la Nación confirmó que la apelará, por lo que el caso se irá a una segunda instancia mientras continúa la investigación.

El crimen de Jorge Hernando Uribe ocurrió el pasado 6 de abril cuando desapareció en el barrio Santa Mónica en el norte de la ciudad de Cali. De acuerdo con las investigaciones, quien al parecer fue la última persona que lo vio con vida fue justamente su hermano, Juan Carlos.

El vehículo de Jorge Hernando fue encontrado días después en Navarro, zona rural de Cali y su cuerpo se localizó en un cañaduzal cercano. Medicina Legal confirmó que los restos óseos pertenecían al empresario de 74 años.

Por el caso, un hombre que fue señalado por la comunidad como la persona que abandonó el vehículo en la zona fue judicializado por desaparición forzada y homicidio.

Ante lo ocurrido, Juan Carlos Uribe se refirió en su momento a través de sus redes sociales. “Con el corazón lleno de tristeza, queremos informar que después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien ha partido de este mundo”, posteó en su cuenta de X.

Sin embargo, el caso dio un giro de 180 grados y ahora Juan Carlos es señalado como un presunto determinante del crimen, por lo que el ente acusador trabaja en la recolección de pruebas para confirmar dicha hipótesis.

Siga leyendo: ¿Quién es Juan Carlos Uribe Bejarano, señalado de cometer fratricidio contra el empresario Jorge Hernando?

