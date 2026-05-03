El retorno del escalador: Iván Ramiro Sosa volvió a un podio en Europa luego de tres años

Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) retornó este domingo a un podio en una carrera por etapas luego de tres años.

Después de ser tercero en la Vuelta a Asturias en 2023, el cundinamarqués, recuperado de la endofibrosis en la arteria ilíaca y por la que tuvo que ser operado en 2025, terminó subcampeón del Tour de Turquía, en el que ganó etapa y lideró la prueba durante tres días.

El corredor de 28 años, uno de los grandes gregarios que tuvo Egan en el equipo Ineos y quien en febrero pasado sorprendió con su gran nivel en el Nacional de ruta en Zipaquirá al terminar segundo detrás de Bernal, ratificó su gran momento en Turquía al dar batalla hasta la fracción final en Ankara, donde triunfó el australiano Sebastian Berwick (Caja Rural).

Sosa terminó a cinco segundos. El podio lo completó el belga Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali), a 59 segundos.

En la clasificación de la montaña, Iván Ramiro terminó también segundo, a un punto del vencedor Berwick.

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En dicha prueba también fue protagonista el antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural), quien logró dos top-10, mostrando esa ambición de añadir más triunfos en su historial de ruta, en el que es el segundo colombiano con más triunfos (52), detrás de Nairo Quintana (53). El próximo desafío de Gaviria será el Tour de Hungría, desde el 13 de mayo.