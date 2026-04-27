Tras triunfo en Asturias, Nairo Quintana mide sus fuerzas en el Tour de Romandía

Convertido en el colombiano con más triunfos en la historia del ciclismo, Nairo Quintana (Movistar) vive sus últimas carreras en la alta competencia lleno de alegría y confianza. El boyacense ha demostrado mantenerse al nivel, e incluso ganando, frente a las nuevas estrellas de este deporte.

Tras coronarse el pasado domingo en la Vuelta a Asturias, lo que significó su victoria número 53 como profesional, el corredor de 36 años encara desde este martes un reto de mayor: el Tour de Romandía.

En la prueba suiza que ya conquistó en 2016, Quintana forma parte de un cartel de figuras liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE), quien viene de triunfar en solitario el domingo en la Lieja-Bastoña-Lieja.

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En solo cinco días de competición esta temporada, Tadej ya acumula cuatro victorias (Strade Bianche, San Remo, Tour de Flandes y Lieja) y un segundo puesto (París-Roubaix, por detrás de Wout van Aert).

Entre las otras estrellas presentes destacan el alemán Florian Lipowitz (tercero en el último Tour de Francia) y el esloveno Primož Roglic (cuádruple ganador de la Vuelta a España), ambos del Red Bull-Bora. La escuadra alemana presenta un bloque potente en el que también actuará el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez.