Jelssin no olvida que en un momento se le juntó todo, y atribuye la lesión que padeció al estrés. “Sentía mucha tensión, me quedaba estudiando hasta las tres de la madrugada, y haciendo los trabajos solo porque muchas veces no contaba con la colaboración de los compañeros. Luego, a las seis de la mañana, debía estar en la pista entrenando. Cuando llegó el dolor se intensificó y me vi en la obligación de parar porque si no la tendinopatía aquiliana que me diagnosticaron en la pierna derecha iba a empeorar. Pero en este momento me doy cuenta que esos esfuerzos valieron la pena”, recuerda el hijo de Miguel Felipe Robledo, vigilante, y Marisol Mena, cajera en el Éxito.

Con tiempo para brillar

Ahora, sin la responsabilidad universitaria, Jelssin se entrena a doble jornada con la ilusión de seguir brillando.

“Este muchacho es fuerte mental y físicamente, y ya comenzó su etapa de madurez como deportista. Es disciplinado, responsable y soñador. Ya le podrá dedicar más tiempo al entrenamiento tras terminar sus estudios”, indicó el profesor Hoyos, al afirmar que si Robledo tuviera la oportunidad de competir en más eventos internacionales, debido a que en Colombia y parte de la región hay deficiencia en el calendario, podrá mejorar el registro nacional de Rafith, pues el nivel competitivo ayuda a que el atleta progrese.

El siguiente reto que tendrá Jelssin serán los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay, del 12 al 15 de octubre. Allí buscará desquite, luego de ser segundo en su primer suramericano de mayores en 2017.