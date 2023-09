¿Por qué el Coqueto Atanasio Girardot?

“Cuando yo llego a Medellín el Atanasio Girardot era un estadio que no tenía sino dos tribunas en occidental. Luego para los Juegos Centroamericanos y del Caribe viene la gran reforma, el alcalde Juan Gómez Martínez hace parte de ese diseño fantástico. Me pareció que era un estadio coqueto, que es colorido y lo sigo diciendo, y eso se pegó entre la gente y eso me hace feliz cuando los mencionan así”.

¿Y lo del minuto de silencio?

“Eso fue por allá en los años 70. Un día se me ocurrió y en unión con el negro Jaime Barona y Alberto Villalobos, grabadores de Todelar, les comenté la idea y me la aprobaron. Conseguimos al sargento Luis Fernando Pabón, que además era músico, grabamos un minuto haciendo el toque del silencio y por primera vez lo pusimos en el estadio. Eso tuvo tanta acogida que luego fue replicado por el mismo escenario como se hace hoy.... Otra frase que me identifica es esa de ‘Gracias a Dios hay fútbol’, que me surgió después de una experiencia en Tokio en la final Intercontinental entre Nacional y Milan cuando después de mucho sufrir pudimos hacer la transmisión”.

¿Qué opina de la radio de hoy?

“La tecnología es otra historia, todo se simplificó. El único daño es que la mayoría de los jóvenes se volvieron muy cómodos en cuanto a la investigación y producción. La radio tuvo una metamorfosis absoluta. Una de las cosas que más me impacta es el irrespeto al aire, el vocabulario que a veces se utiliza, eso me incomoda. Yo compartí con Wbeimar Muñoz, Javier Hernández, Iván Mejía, Carlos Antonio Vélez, Hernán Peláez, en fin, con todos hacíamos investigación, cosas creativas y que se metieran al corazón del oyente. Por eso tanto recuerdo positivo. Sigo vigente no por dinero, sino porque quiero aportar; disfruto lo que hago, pero llegará el momento que tenga que irme. La voz es el elemento vital para mí y como la cuido y me siento bien, siento también el gusto de ir al estadio, que es mi escenario natural, donde soy feliz”.

¿Y qué cosas positivas encuentra ahora de la nueva radio?

“Las mujeres periodistas deportivas se están capacitando, están dando ejemplo y lo acabamos de ver en el pasado Mundial Femenino. Ya no se trata de belleza, sino de capacidad. Llegan con ideas claras y eso indiscutiblemente sirve para nuestra profesión. Viene una nueva generación que ojalá llene todos los vacíos que hay”.