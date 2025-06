“Me enfoco en cumplir metas sin importar la edad”: Juan Diego Tello, nuevo jugador de Paisas

“Es interesante jugar en el Iván de Bedout, ojalá la gente nos acompañe más. No tengo expectativas de cómo será, pero me imagino algo especial”.

“Sí, me he sentido bien porque la experiencia ha sido linda y espero recibir ese mismo respaldo con Paisas.”.

El año pasado cumplió el sueño de jugar en Corea; ahora estará con Paisas, a sus 40 años...

“Durante mi carrera y por situaciones que uno ve, a veces se pone limitantes: que hay que lograr las cosas a determinada edad, que por nacer acá no se puede lograr esto o aquello. Y eso es algo que yo he tratado de eliminar de mi mente, no ponerme límites ni compararme con nadie, sino concentrarme en prepararme, cuidarme y estar físicamente bien. Muchos compañeros con los que estuve en EE. UU., ya están retirados a los 36 años, pero yo no me pongo esos límites, me enfoco en cumplir metas sin importar la edad”.

¿Está en la línea de Cristiano Ronaldo, que se siente pleno a sus 40?

“(Risas)... Sí, sí, afortunadamente siempre he sido disciplinado, me cuido, no consumo alcohol ni cigarrillo, nada que afecte mi salud. Me ayudo con la cámara hiperbárica para estar bien físicamente y así poder rendir en la cancha, que es lo que me motiva”.