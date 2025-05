El antioqueño Juan Miguel Bolívar fue convocado por Colombia para Juegos Panamericanos de la Juventud

Sus horarios son intensos, pues todos los días, desde las 6:20 a.m., inicia su rutina que combina el trabajo físico (hasta las 7:45 a.m.) y los entrenamientos en campo (8:00 a. m. a 10:00 a.m.).

Luego va al colegio (10:00 a.m. a 12:00 m.), ciclo que se repite en la tarde hasta las 6:00, cuando termina su preparación. Luego de cenar, aprovecha para hacer tareas y labores pendientes, antes de irse a dormir. Así son todos sus días de lunes a sábado, cuando entrena media jornada y compite.