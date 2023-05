La antioqueña Kelly Quiceno Ramírez es obstinada, perseverante, decidida, nunca se ha dado por vencida y eso le ha permitido no solo cumplir sueños, sino silenciar a quienes le decían que “el fútbol no es lo suyo, mejor busque otro deporte”. O quienes le afirmaron que por su estatura no le da para ser central, así como otras cosas a las que nunca les puso atención.

Lo cierto es que Kelly hace parte de una familia futbolera, en la que el deporte entró a sus venas por su mamá, Sandra Ramírez, quien jugó, y por su hermano Juan Gustavo, quien la retaba para que fueran a jugar arco a arco, por lo que ella se empezó a interesar aún más por el balompié.

“Él me decía, ‘vamos a hacer remates, pero si falla nos devolvemos para la casa’”, recuerda Kelly, quien así pasó sus primeros años como deportista, puliéndose como rematadora de media distancia.

Durante ese tiempo combinó su pasión por el fútbol con el voleibol, disciplina en la que estuvo por espacio de unos cinco años cumpliendo la función de líbero.

Luego se entrenó en Envigado, cerca a la casa de su abuela, en una escuela de fútbol de salón, en la que jugaba con niños, pero cuando la aporreaban le daba miedo y se salía, a pesar de esto la entrenadora siempre le insistió en que continuará.

Hasta que la empezaron a llevar a otros barrios a jugar, algo que le gustaba mucho y por eso se presentó a la escuela de la Liga de Fútbol. Pero quedarse allí no fue viable porque económicamente no pudo mantenerse.

“Estando allí un profesor me dijo que era mejor que me fuera para otro lado, a un lugar con más nivel, y así fue como me presenté en la Selección Medellín, en la que estaba el profe Álvaro Restrepo, quien me ayudó a iniciar en firme mi proceso como futbolista desde los 16 años”.