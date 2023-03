“Muy feliz, era algo que estaba esperando. Trabajé mucho para ello y ya que tengo la oportunidad quiero ir a vivir ese momento y gozarme esa experiencia al máximo”.

¿Cómo ha sido su camino en el fútbol?

“Tengo 22 años, he hecho todos los procesos formativos en Águilas Doradas desde los 10 años. A los 18 llegué al equipo profesional, entrené fuerte y debuté en el 2020. Gracias a Dios ha sido un proceso muy bonito, aunque nada ha sido fácil. Todo se debe al esfuerzo, dedicación, perseverancia y disciplina. A veces la gente piensa que el fútbol es fácil, pero no sabe todo lo que hay detrás, muchísimos sacrificios”.

¿Como cuáles?

“Muchas cosas personales, familiares, paseos, salidas, celebraciones. En lo deportivo a veces hay técnicos que quizás no gusten de algún jugador y ahí te toca prepararte más duro. Tuve muchos entrenadores y no me miraban, entonces en el fútbol toca tener perseverancia y nunca rendirse, siempre trabajar para que cuando llegue la oportunidad estar preparado”.

¿Quién fue el técnico que le permitió debutar?

“Francesco Stéfano, el venezolano. En la profesional he estado con él, con Leonel (Álvarez), Hubert Bodhert y el profe Lucas (González). Todos han aportado, pero Leonel es el que más me ayudó porque me enseñó la posición, siempre nos quedábamos luego del entrenamiento repasando acciones de juego y le agradezco mucho. Ahora con el llamado a la Selección me llamó, hablamos, tengo muy buena relación con él y mucha gratitud”.

¿Y cómo recuerda ese debut?

“Jugué 20 minutos contra Leones por Copa en Ditaires. Lastimosamente no pudo ir nadie de mi familia porque estábamos en Pandemia”.

Y le cortaron el pelo, ¿a quién le tocó hacer el ritual?

“Sí, claro, en ese tiempo teníamos un jugador referente, una gran persona, Aldo Leao Ramírez. Él fue quien me trasquiló, fue muy bonito para mí porque tener como compañero a una figura de esas creo que es especial y se aprende mucho”.

¿Qué consejo le dejó Aldo?

“Es un gran ser humano, una persona íntegra, noble, que apoyaba muchísimo a los jóvenes porque también vivió ese proceso. Sabe que a veces es complicado llegar a un grupo donde hay tanto veterano, varios líderes, entonces, siempre nos decía que había que estar presto para trabajar y aprender cada día algo nuevo”.

¿De dónde nació el amor por el fútbol?

“Juego desde los 4 años, con mi papá Richard Castaño. Él siempre tuvo el sueño de que yo fuera futbolista profesional, inclusive trabajó en Águilas, en divisiones menores, estuvo conmigo en el proceso hasta la Sub-20”

¿Siempre ha sido volante o antes estuvo en otras posiciones?

“Fui delantero e incluso jugué así un Babyfútbol en la Marte, pero en el proceso, a los 13 años, mi papá me cambió de posición, me subió al medio campo. Me corrigió porque me dijo que yo me iba a adelante más como pasador que como definidor y por eso me ubicó más atrás”.