“No voy a dimitir, no voy a dimitir”, repitió Rubiales en la Asamblea , desafiando las múltiples peticiones de los últimos días.

Las críticas y señalamientos tras las nuevas declaraciones de Luis Rubiales no se hicieron esperar . Jugadores, directivos y hasta políticos rechazaron por completo que el directivo de la Federación no renunciara a su cargo por lo sucedido.

“Los gestos misóginos, las expresiones soeces, el desastre protocolario y los insultos de este último bochorno mundial, no son una sorpresa” , escribió Tebas en la red social X. “La lista de mujeres y hombres agraviados por Luis Rubiales estos años es demasiado grande y esto debe parar” , concluyó Tebas.

“Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo” , afirmó Yolanda Díaz.

“Es de auténtica vergüenza lo que está pasando. De representar a nuestro país con esa vulgaridad, tergiversar declaraciones de la víctima y encima tener el coraje de culpabilizarla a ella pasando a victimizarse por haber cometido un abuso, son hechos de los que no puede alguien quedar impune”, afirmó el jugador en sus redes sociales.

El delantero internacional del Betis Borja Iglesias expresó su decepción este viernes tras la decisión del presidente de Rubiales de no dimitir, anunciando su renuncia a la Roja “hasta que las cosas cambien”.

“Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas”, afirmó Iglesias en un mensaje en sus redes sociales.

“No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, añadió el ‘Panda’ Iglesias, antes de cerrar con un “por un fútbol más justo, humano y decente”.