El delantero internacional del Betis Borja Iglesias expresó su decepción este viernes tras la decisión del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, de no dimitir , anunciando su renuncia a la Roja “hasta que las cosas cambien”.

“ Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ”, afirmó Iglesias en un mensaje en sus redes sociales.

El dos veces internacional con la Roja aseguró que “vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera”.

“No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, añadió el 'Panda' Iglesias, antes de cerrar con un “por un fútbol más justo, humano y decente”.