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El italiano Lorenzo Mark Finn conquistó el Tour de l’Avenir; así les fue a los colombianos

El mejor represante nacional en la general fue JUan Diego Quintero, mientras que Miguel Marín también dio batalla.

  • Lorenzo Mark Finn celebra su victoria en Ceresole Reale-Lago Serrù, donde conquistó el título del Tour de l’Avenir y confirmó su gran temporada. FOTO: @RBH_ProCycling
    Lorenzo Mark Finn celebra su victoria en Ceresole Reale-Lago Serrù, donde conquistó el título del Tour de l’Avenir y confirmó su gran temporada. FOTO: @RBH_ProCycling
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 14 minutos
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Así como en su momento lo hicieron el colombiano Egan Bernal (2017), el esloveno Tadej Pogacar (2018) o, recientemente, el francés Paul Seixas (2025), ganadores del Tour de l’Avenir, un nuevo corredor joven ya da de qué hablar en el ciclismo mundial. Y con él, Italia se vuelve a ilusionar con grandes conquistas en Europa.

Se trata de Lorenzo Mark Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies), de 19 años, quien este miércoles, en Ceresole Reale-Lago Serrù (Italia), conquistó el título del Tour de l’Avenir, la carrera francesa considerada una de las mejores del mundo para corredores sub-23 y cuna de futuros campeones.

Allí, donde dos colombianos también mostraron cualidades para sobresalir ante la élite de este deporte, Juan Diego Quintero, 14.º, a 9.13 minutos, y Miguel Ángel Marín, 36.º, a 31.16, Finn ratificó que, como los mencionados inicialmente, se sale del molde.

Campeón mundial sub-23 en Kigali (Ruanda) el año pasado, en Francia Lorenzo Mark acaba de darle más brillo a su gran temporada.

Lea: Juan Diego Quintero, el colombiano que llega al Ineos y busca brillar en el Tour de l’Avenir

Ya había ganado el Giro del Belvedere, el Gran Premio Palio del Recioto, el Giro de Italia Next Gen y el Tour de Sibiu. Ahora, en el Tour de l’Avenir, en el que además venció en dos etapas y ganó la montaña, superó en la general al belga Matteo Vanhuffel (Development Team Picnic PostNL), segundo a 3.42 minutos, y al ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE), tercero a 3.46.

“Además del Giro Next Gen, el Tour de l’Avenir era mi principal objetivo este año, y he ganado ambos. Eso me llena de orgullo”, señaló Lorenzo Mark.

Desde 1973, con Gianbattista Baronchelli, Italia no se quedaba con el título de esta competencia.

“No podría haber terminado mejor este Tour de l’Avenir. Estoy muy agradecido al equipo. El hecho de que la carrera terminara en Italia lo hace aún más especial”, se despidió Finn, otra futura estrella del ciclismo mundial.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Lorenzo Mark Finn, campeón del Tour de l’Avenir 2026?
Lorenzo Mark Finn es un ciclista italiano de 19 años que pertenece al Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies y acaba de conquistar el Tour de l’Avenir.
¿Cómo les fue a los colombianos Juan Diego Quintero y Miguel Ángel Marín en el Tour de l’Avenir?
Juan Diego Quintero terminó 14.º, a 9.13 minutos del campeón, mientras que Miguel Ángel Marín ocupó la casilla 36, a 31.16.
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