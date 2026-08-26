El italiano Lorenzo Mark Finn conquistó el Tour de l’Avenir; así les fue a los colombianos

Así como en su momento lo hicieron el colombiano Egan Bernal (2017), el esloveno Tadej Pogacar (2018) o, recientemente, el francés Paul Seixas (2025), ganadores del Tour de l’Avenir, un nuevo corredor joven ya da de qué hablar en el ciclismo mundial. Y con él, Italia se vuelve a ilusionar con grandes conquistas en Europa.

Se trata de Lorenzo Mark Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies), de 19 años, quien este miércoles, en Ceresole Reale-Lago Serrù (Italia), conquistó el título del Tour de l’Avenir, la carrera francesa considerada una de las mejores del mundo para corredores sub-23 y cuna de futuros campeones.

Allí, donde dos colombianos también mostraron cualidades para sobresalir ante la élite de este deporte, Juan Diego Quintero, 14.º, a 9.13 minutos, y Miguel Ángel Marín, 36.º, a 31.16, Finn ratificó que, como los mencionados inicialmente, se sale del molde.

Campeón mundial sub-23 en Kigali (Ruanda) el año pasado, en Francia Lorenzo Mark acaba de darle más brillo a su gran temporada.

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Ya había ganado el Giro del Belvedere, el Gran Premio Palio del Recioto, el Giro de Italia Next Gen y el Tour de Sibiu. Ahora, en el Tour de l’Avenir, en el que además venció en dos etapas y ganó la montaña, superó en la general al belga Matteo Vanhuffel (Development Team Picnic PostNL), segundo a 3.42 minutos, y al ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE), tercero a 3.46.

“Además del Giro Next Gen, el Tour de l’Avenir era mi principal objetivo este año, y he ganado ambos. Eso me llena de orgullo”, señaló Lorenzo Mark.

Desde 1973, con Gianbattista Baronchelli, Italia no se quedaba con el título de esta competencia.

“No podría haber terminado mejor este Tour de l’Avenir. Estoy muy agradecido al equipo. El hecho de que la carrera terminara en Italia lo hace aún más especial”, se despidió Finn, otra futura estrella del ciclismo mundial.

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