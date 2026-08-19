Juan Diego Quintero, el colombiano que llega al Ineos y busca brillar en el Tour de l’Avenir

Colombia tiene desde ahora a un nuevo corredor en una de las estructuras más reconocidas del ciclismo mundial, el Netcompany INEOS. Se trata de Juan Diego Quintero, quien afrontará desde este jueves un desafío que puede marcar un nuevo capítulo en su carrera: el Tour de l’Avenir, la gran vitrina del pedalismo sub-23 y una carrera que durante décadas ha servido como plataforma para las futuras figuras de este deporte.

El vallecaucano, nacido en Buga hace 19 años, fue incorporado a la escuadra británica en su estructura de desarrollo (Ineos Grenadiers Racing Academy), y tendrá en Francia una de sus primeras grandes oportunidades para mostrar sus condiciones ante algunos de los mejores corredores jóvenes del mundo.

Quintero llega al Tour de l’Avenir con ambición, pero también con el respaldo de un proceso que comenzó hace varios años en Colombia y que poco a poco lo llevó a Europa.

Su perfil de escalador lo convierte en un pedalista a tener en cuenta en una prueba que tendrá dos jornadas de alta montaña, incluida la llegada al Col de l’Iseran, y un final exigente en Italia, en el Lago Serrù.

El colombiano compartirá filas en la estructura británica con Max Hinds, Mattie Dodd, Davide Frigo, Nicolas Milesi y el eritreo Milkias Maekele, con los que afrontará una carrera que representa una oportunidad de enorme valor para su crecimiento deportivo.

Su llegada a esta estructura es el resultado de un camino que comenzó en el Team Sistecrédito, continuó en GW Erco Shimano y posteriormente lo llevó al ciclismo europeo con Petrolike. Este 2026, con la escuadra mexicana, pudo disputar un calendario de gran nivel y medirse con algunos de los principales talentos del continente.

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Y los resultados no tardaron en aparecer. En abril sorprendió con el cuarto lugar en el Giro del Belvedere, una de las pruebas más importantes del calendario sub-23 italiano, carrera que ganó el italiano Lorenzo Finn. En Colombia también dejó señales de su potencial. En 2025 fue medallista de plata en la contrarreloj sub-23 del Campeonato Panamericano de ruta de Punta del Este, Uruguay, mientras que en los Nacionales de 2026 volvió a subir al segundo escalón del podio en la prueba contra el reloj y terminó cuarto en la competencia de ruta de su categoría.

Su desempeño internacional, sumado a su capacidad para escalar, terminó abriéndole las puertas de una estructura que este año creó su propia academia de desarrollo. El anuncio de su llegada se conoció el 7 de agosto y el propio corredor resumió lo que significa este paso con una frase corta, pero contundente: “Este es mi sueño”.

La oportunidad llegó después de una temporada con contrastes. Quintero había encontrado en Petrolike el espacio para competir en Europa y seguir acumulando experiencia, pero el proyecto mexicano terminó cerrando por dificultades económicas.

“Este es un paso más a lo que ha sido este bonito proceso. Ya llevo aproximadamente nueve años construyendo este sueño”, explicó en ADN Cycling el corredor, quien estará vinculado al proyecto del Ineos durante las próximas dos temporadas. El estreno con la escuadra se produjo el 9 de agosto en el Gran Premio Sportivi di Poggiana, donde ocupó el puesto 13.

Ahora Quintero tendrá enfrente el Tour de l’Avenir, una cita que históricamente ha servido para descubrir a corredores llamados a protagonizar el ciclismo internacional. Colombia conoce bien esa historia: Egan Bernal ganó la prueba en 2017 con la Selección Colombia y posteriormente se convirtió en campeón del Tour de Francia.