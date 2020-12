“Mi labor en el DIM ya había terminado”: Jairo Vélez

¿El tema de la venta está más cerca?

“Ese es un proceso de largo aliento y que se construye en el tiempo. Lo importante es la firme convicción y disposición entre las dos partes y eso permite avanzar positivamente. Confío en el mejor desarrollo de ello. El trabajo en la valoración requiere estrategia, tiempo y finalización acorde con las expectativas tanto del que compra, como del que vende. Creo que mi paso por acá ayudó a encontrar maneras de hacer ver que la compañía tiene un valor importante para quienes quieren estar aquí, además para los actuales accionistas una manera de encontrar esas posibilidades”.

Lo pregunto por la llegada de Bolillo Gómez y Matías Mier, altas inversiones...

“La contratación del Bolillo y de muchos jugadores hace parte de la lealtad con la que debemos trabajar siempre por una empresa con 107 años de historia y con la pesada carga de ser uno de los grandes en el fútbol colombiano. Frente a eso solo queda construir desde una visión positiva para el 2021 y por eso el arribo de grandes referentes era más que importante, una responsabilidad y así lo asumimos”.

¿Terminó bien su relación con Raúl Giraldo?

“A Raúl lo conozco desde hace más de 8 años y él sabe quién soy. Cuando me invitó al DIM sentí que debía acompañarlo cuando muchos le dieron la espalda. Ahora que ya hay un rumbo positivo desde lo deportivo y un trabajo financiero acorde a las expectativas del club, sentí que mi trabajo había terminado. Lo único que no pude y quise realizar es mejorar la visión de responsabilidad social de la institución. Espero que algún día el Medellín tenga la capacidad de sumar en esta variable para el beneficio de la ciudad y sus hinchas. Mi relación con Raúl y con todos los accionistas del equipo es y seguirá siendo muy positiva. Ellos saben de mi aporte en todo lo vivido este 2020”.

Se nota optimista por lo que viene para el Medellín... “Como hincha sueño con poder regresar al estadio, eso es algo que solo vives ahí. Le deseo lo mejor al profe Hernán Darío y a todo su equipo, tienen claro lo que pueden entregar, grandes alegrías. Para mí, la alegría no está solo en ganar copas, está en saber disfrutar el camino. En el fútbol, cuando triunfas, gozas, cuando pierdes, aprendes. De eso tenemos mucho todavía por trabajar como sociedad. Lo que más quiero es poder llevar a mis hijos al estadio y que podamos entender que el fútbol no es solo de unos fanáticos desadaptados que lanzan improperios porque sí o porque no. Lo bonito está en disfrutar el partido”.

¿Se equivoca el club con tanto cambio de técnicos y presidentes?

“Lo importante es entender que las instituciones quedan y las personas pasan; cuando comprendes que eres parte del espectáculo te das cuenta de que la zona de confort nunca llega. El fútbol es eso, un permanente cambio y aprendizaje para futbolistas y todos los que hacen parte de ese mundo”.

Aparte de la responsabilidad social, ¿qué más debe trabajar el DIM, qué le diría a su sucesor?

“Dejamos listo el lanzamiento de una aplicación digital de última generación, es única y exclusiva para el futuro virtual que se avecina. Fue uno de los grandes procesos que adelantamos este 2020. Estoy seguro que marcará un camino para la relación con nuestros hinchas, será poderosa. Les digo a todos los que hacen parte de esta familia, crean en ella, apóyenla siempre. Le haces más daño a la institución cuando hablas mal de ella y no aportas para mejorarla. Debemos entender que la fidelidad es en las buenas y en las malas, ahí hay mucho para aprender”.

Si no se concreta la venta, cree que es posible recuperar la credibilidad del hincha, ¿cómo hacerlo?

“Esta pregunta no es para mí. La deben responder quienes hoy están trabajando para hacer de esto una realidad. Confío en el mejor cierre de este proceso que estamos adelantando. La credibilidad del seguidor no debe depender de quien es el dueño o no. Esta debería estar en su corazón y ser imperturbable. El amor al equipo es para toda la vida, no solo en los buenos momentos, eso me enseñó mi padre, del que heredé la pasión por el DIM”