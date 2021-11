Cuando tenía 9 años, Miguel Ángel Martínez Palacios empezó a jugar voleibol, pero no le gustó y por eso experimentó con otras disciplinas como fútbol (fue central) , micro (arquero) y baloncesto (poste).

En la que mejor le iba era en microfútbol, y muchos llegaron a pensar que se iba a quedar en esa disciplina, pero la profesora Sandra Tazcón del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Carepa nunca dejó de creer que Miguel tenía futuro en el voleibol, y por eso siempre le insistió en reforzar el equipo para los Juegos Supérate.

“Ella siempre me buscaba, es que en 2018 cuando tenía 15 años medía 1,88 metros, entonces me decía que le servía para reforzar el grupo, o mejor dicho para rellenar porque yo no entrenaba”, contó de manera jocosa Miguel, quien en agosto pasado fue elegido como el tercer mejor anotador del Mundial que se jugó en Irán.

La profe tenía razón pues con el aporte de él lograron ganar la fase municipal y ya el joven, más animado empezó a ir esporádicamente a entrenar. En la fase regional, con solo una semana de preparación jugó y no lo hizo mal. “Es que se me daba natural, aunque no me gustaba, me ponían y respondía bien hasta sin entrenar. Era la sensación que quedó en el torneo por mi estatura y al ver la reacción de la gente y el empeño de la profe le fui cogiendo amor al deporte”, comentó Miguel Ángel.

Pero ella no fue la única sorprendida, el entrenador Hernán Alonso Osorio, de Selección Antioquia, lo contactó tras verlo jugar, y se lo remitió al técnico Camilo Hernández con quien empezó a entrenar en 2019.

“Ya con el profe Camilo empecé a entrenar duro porque en octubre era el torneo nacional con la selección infantil, me metieron en el equipo B para ganar recorrido y en 2019 llegué al equipo A como jugador principal. De ahí me llamaron a la Selección Colombia”, recordó Miguel.

Con la pandemia y el encierro, Miguel, quien ya le había tomado cariño al vóley, se dedicó a mejorar su condición física, algo que fue vital para que en este 2021 recogiera tantos buenos frutos, pues nuevamente fue llamado a la Selección y tras su gran actuación en Irán fue contactado por clubes de varios países para jugar profesionalmente.

“Eso me sorprendió, me empezaron a llamar de ligas de Italia, Indonesia, Egipto, Argentina, Brasil, Italia y Rumania”, en la que finalmente aceptó.

En ese país jugará con el Olimpia Titanii Bucuresti, contrato que aseguró hace dos meses, pero su viaje tuvo que esperar hasta que cumpliera los 18 años, eso fue el pasado 23 de octubre, y por ello desde esa fecha adelanta todos los trámites de visado para el viaje, que confía se haga realidad la próxima semana.

Por el momento, Miguel ha seguido el desempeño de su equipo por internet, ya que la liga ya arrancó.

“Mi familia está muy contenta, porque ninguno ha llegado tan lejos, mi hermano era futbolista y jugó profesionalmente con el Tolima y Leones, Sebastián Palacios (era extremo), pero lastimosamente tuvo un accidente y falleció hace tres años”, comentó.

Miguel espera no solo triunfar en Rumania, sino seguirle generando alegrías a su familia, y que en su pueblo los niños vean su ejemplo y se dediquen al deporte, el puente para lograr sus sueños, como lo está haciendo él.

Inicialmente se concentrará en lo deportivo, pero a futuro espera poder estudiar, pues otro de sus anhelos es hacer una Licenciatura en Educación Física y luego una especialización para ser entrenador