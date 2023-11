Por JOHAN ALEXIS GARCÍA BLANDÓN

En 2018 Pablo Mogollón se preparaba para correr los Nacionales de motocross en Estados Unidos. En una de sus prácticas perdió el control cuando ejecutó un salto y se fue de cabezas: “La moto me cayó encima y tuve un sangrado interno, los médicos dijeron que si la hemorragia me seguía aumentando debían operarme. Esos fueron los peores momentos de mi vida”. Así cuenta el antioqueño la lesión más grave que ha sufrido en su carrera deportiva.

“Le dije a Diosito: ‘usted me llega a sacar de esta y no vuelvo a montar en moto’, pero después de que todo salió bien le volví a decir: ‘no parce, perdón, pero voy a volver a correr porque si no me voy a enloquecer’”, dice Mogollón, entre risas.

Para este piloto, de 26 años, el motocross es su razón de vida. Aunque a lo largo de su carrera ha tenido altibajos, manifiesta que a nada en su existencia le ha encontrado mayor placer que a competir. “Puede sonar que estoy loco, pero es así. De hecho, años atrás estudié ingeniería de producción, juraba que esa era mi carrera, pero en quinto semestre sentí que no me veía ahí y me salí”.

Mogollón, del equipo Highper, afronta este sábado y domingo el desafío de retener el título en la décima válida del Campeonato Nacional de motocross, que tendrá lugar en la pista de Incolmotos Yamaha, Guillermo Escobar, en Girardota, Antioquia. Lo disputará ante el costarricense David Chacón (Honda) y el caldense Juan José Hoyos (KTM), quienes son sus inmediatos perseguidores en la clasificación general

Insaciable

Pese a contar con ocho títulos nacionales en su palmarés, este paisa siente la misma pasión y entusiasmo de cuando inició en la disciplina de las dos ruedas a los 16 años de edad. Accedió a practicar por invitación de unos amigos del colegio. Apenas sintió la adrenalina y el candeleo, le pidió una moto a sus padres, a quienes en ese momento les pareció bueno que practicara un deporte por diversión.

Sin embargo, cuando sus progenitores, Libardo Mogollón y Liliana Montoya, ingenieros de profesión, se enteraron de que a eso se iba a dedicar toda la vida, se resistieron, pues querían que su hijo les siguiera los pasos. “A ellos no les gustó, me tocó casi a las malas hacerlos entender. Cuando comenzaron a llegar los patrocinios y el dinero, mis papás me dieron respaldo”.

Aunque es consciente de que en Colombia es difícil vivir del deporte, porque, según cuenta, falta apoyo gubernamental, su trayectoria le ha permitido hacerlo. “Gracias a Dios ya hemos escalado mucho y puedo decir que vivo del motocross”.

Sueño inquebrantable

A lo largo de su carrera este piloto ha tenido varias lesiones, se ha roto el peroné, fémur, hombros, los ligamentos de las rodillas y de hecho aún tiene unas costillas fracturadas desde la pandemia y que debido a los constantes entrenamientos y campeonatos no se ha podido tratar, pero el espíritu ganador que posee es inquebrantable.

Además de sus títulos nacionales, Pablo tiene un anhelo mayor, ser campeón mundial. “El sueño para llegar a serlo es estar en mi mejor momento, ir a ensayar una carrera en un campeonato mundial, hacer un buen papel e ir a tocar puertas a las marcas para recibir patrocinio”, indica con esperanza.

“Aunque no soy el niño de antes, aún sigo creyendo que sí se puede y voy a ensayarlo hasta que tenga fuerzas para luchar por ello”, puntualiza con determinación el piloto que busca reinar en Girardota.