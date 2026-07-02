Falleció Teófilo Gutiérrez, leyenda del béisbol colombiano

El béisbol colombiano se encuentra de luto tras la partida de Teófilo Gutiérrez Blanco, uno de los máximos referentes de la “generación dorada” de este deporte en el departamento del Atlántico y la región Caribe.

El histórico pelotero, conocido cariñosamente en sus últimos años como “Teófilo el verdadero” para distinguirse jocosamente del futbolista del Junior, falleció este jueves 2 de julio de 2026 en la ciudad de Barranquilla a la edad de 85 años.

Gutiérrez Blanco fue una figura central de la Selección Atlántico que logró la histórica gesta de ser tricampeona nacional de forma consecutiva entre 1964 y 1966. Durante su trayectoria, se desempeñó con destreza como jardinero izquierdo y receptor, destacándose por ser un bateador de fuerza y un competidor de carácter firme.

Su momento cumbre ocurrió el 22 de junio de 1966, hace 60 años, en el campeonato nacional de Barrancabermeja. En aquella ocasión, conectó un jonrón decisivo ante el lanzador Manuel ‘Faraón’ Esquivia, dejando en el terreno a la poderosa Selección Bolívar y asegurando el título para el Atlántico. En ese mismo torneo, Teófilo demostró su supremacía ofensiva al conquistar los lideratos de bateo, jonrones, carreras impulsadas, hits y anotadas.

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A pesar de su extraordinario nivel, su carrera enfrentó una gran decepción deportiva al ser excluido de la Selección Colombia que ganó el Mundial de 1965 en Cartagena, una decisión que muchos expertos de la época calificaron como una injusticia dada la calidad de su juego en ese momento.

En 1968, cuando atravesaba la plenitud de su carrera con apenas 29 años, un trágico accidente laboral puso fin a sus días como pelotero activo.

Tras disputar un partido donde logró la hazaña de “batear la escalera”, es decir, en sus bateos logró llegar a primera, segunda y tercera base respectivamente, Teófilo se dirigió a su trabajo en el terminal marítimo de Barranquilla. Según lo datan medios locales, mientras operaba un montacargas, el vehículo se volcó y cayó sobre él, causándole heridas graves que resultaron en la amputación de su pierna izquierda.