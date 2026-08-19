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MinVivienda ofrece disculpas por viaje a Santa Marta, pero insiste en que hace parte de su “naturaleza como padre”

Jaime Andrés Beltrán se refirió a las críticas que ha enfrentado luego de que fuera visto el pasado fin de semana en un viaje familiar en medio de la crisis humanitaria a causa del terremoto.

  • El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, enfrenta críticas por un viaje familiar a Santa Marta en medio de la crisis causada por el terremoto. Aunque ofreció disculpas, sigue justificando ante medios su accionar. Fotos: Colprensa y @VillanueAle
    El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, enfrenta críticas por un viaje familiar a Santa Marta en medio de la crisis causada por el terremoto. Aunque ofreció disculpas, sigue justificando ante medios su accionar. Fotos: Colprensa y @VillanueAle
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió nuevamente ante la polémica que ha desatado su viaje a Santa Marta el pasado fin de semana en medio de la crisis humanitaria desatada en Colombia por el terremoto de 7,4. El funcionario ofreció disculpas pero insistió en justificar su accionar.

En una declaración ante medios, el exalcalde de Bucaramanga y jefe de la cartera de Vivienda se refirió a las imágenes que se hicieron virales a través de las redes sociales. “Es importante manifestar a todas las personas que de una manera se sintieron ofendidas con las imágenes, que detrás de todo esto no solamente hay el deseo de trabajar por el país, sino también el deseo de disculparme con todas las familias que se sintieron afectadas de una u otra manera”, expresó.

Beltrán enfatizó en que a pesar de haber estado con su familia en una playa en Santa Marta, ha estado al frente de la situación. “Nunca han estado abandonados, porque desde el primer día de la emergencia hasta hoy, hemos estado en territorio, hemos estado trabajando, hemos estado convencidos de nuestra responsabilidad y hasta el último minuto hemos podido participar de cada una de las estrategias que este gobierno ha establecido”, agregó.

Sin embargo, en medio del ofrecimiento de disculpas, el ministro continuó justificando el haber pasado el fin de semana entre playas y piscina en el caribe colombiano. “Quiero que comprendan mi naturaleza como padre y en medio del camino siempre he establecido poder estar un día con mi familia, porque he creído que de nada vale construir las viviendas de los colombianos, si destruimos los hogares de los colombianos”, destacó ante medios nacionales.

Beltrán fue visto el pasado fin de semana junto a su familia realizando actividades recreativas en Santa Marta e inclusive, según conoció el portal Desigual, citando a una persona del equipo del ministro, él estuvo en una fiesta en una de las noches del viaje.

Lea también: Piden moción de censura a MinVivienda, quien se fue de paseo a Santa Marta mientras Colombia enfrenta la emergencia del terremoto

Dicha conducta generó indignación y un llamado de atención por parte de algunos sectores políticos a tal punto que en el Congreso ya se habla de una moción de censura contra el funcionario donde esperan que el exalcalde de Bucaramanga explique dónde permaneció durante las primeras horas y días de la emergencia, las decisiones que tomó personalmente y las instrucciones que impartió para atender a las familias damnificadas.

Desde el Legislativo también se le solicitará al ministro explicar cuál fue su participación en las instancias de coordinación de la emergencia, qué medidas adoptó el Ministerio frente a las viviendas destruidas o inhabitables y si alguna responsabilidad propia de su cargo fue aplazada, delegada o desatendida durante ese periodo.

Beltrán deberá ante los congresistas demostrar con documentos, agendas, actas y registros de reuniones demostrar la actuación de esa cartera en las horas críticas luego del sismo que devastó al occidente del país. Por ahora la acción del Congreso es la única en contra del ministro, pues desde la Procuraduría han manifestado que por ahora no ven motivos para abrir una investigación contra el funcionario.

Siga leyendo | Procurador descarta investigaciones por entrega de balones en Buenaventura y paseo de MinVivienda: “son temas minúsculos”

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Preguntas y respuestas

¿Qué dijo Jaime Andrés Beltrán sobre su viaje a Santa Marta durante la emergencia por el terremoto?
Jaime Andrés Beltrán ofreció disculpas por las imágenes de su viaje y afirmó que, aunque estuvo con su familia en Santa Marta, continuó al frente de las acciones para atender la emergencia y cumplió con sus responsabilidades como ministro.
¿Por qué el viaje de Jaime Andrés Beltrán a Santa Marta generó polémica?
El viaje generó críticas porque el ministro fue visto realizando actividades recreativas en playa y piscina mientras Colombia enfrentaba la emergencia humanitaria causada por el terremoto de magnitud 7,4. Además, se conoció que habría asistido a una fiesta durante el viaje.
¿Qué deberá explicar Jaime Andrés Beltrán ante el Congreso por la emergencia?
El ministro deberá explicar dónde estuvo durante los primeros días del sismo, qué instrucciones impartió, cómo participó en la coordinación de la emergencia y qué medidas adoptó su cartera frente a las viviendas destruidas o inhabitables.
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