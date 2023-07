En la casa de los Linares González no sabían qué hacer con Natalia cuando estaba pequeña: no paraba de correr, todo lo hacía a gran velocidad, nadie la podía detener.

A sus 20 años de edad, mientras cursa el sexto semestre de Profesional en Deporte en la Universidad del Magdalena, Natalia está enfocada en su próximo reto, el Mundial de Budapest, a donde quiere ir a dar la pelea por una medalla.

A ella, que no tiene un ritual especial antes de las competencias, lo que sí le gusta es que el público la acompañe con las palmas, eso le da más impulso y siente que logra volar.

En su tiempo libre, que es escaso, explora otra pasión, aunque reconoce que es algo que le gusta, pero para lo cual no tiene mucho talento: cantar. “Yo me doy mis propios conciertos en la ducha, me gusta mucho, pero reconozco que no tengo la voz para dedicarme a la música”.