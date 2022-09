Otra grande de la que se baja Novak Djokovic: no estará en la Copa Davis En el 2022 el serbio se ha perdido torneos importantes como el Abierto de Australial, el US Open y ahora no estará con su selección en la Copa.

El exnúmero uno del mundo, el serbio Novak Djokovic no estará en Copa Davis. FOTO EFE