Arrancaron los Juegos Olímpicos de Invierno: las figuras a seguir y por qué son importantes para Colombia

Dos años después de que los Juegos Olímpicos de Verano de París deslumbraran al mundo con cifras récord de asistencia y audiencia bajo la imponente Torre Eiffel, el olimpismo vuelve a Europa para vivir una nueva cita histórica. Esta vez, el turno es para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se celebran en los pintorescos Alpes del norte de Italia, un escenario emblemático para los deportes de nieve.
A diferencia de las dos ediciones más recientes de los Juegos de Invierno —PyeongChang 2018 y Beijing 2022—, donde la nieve artificial fue protagonista, el norte de Italia ofrece condiciones naturales privilegiadas y sedes tradicionales ampliamente reconocidas por atletas y aficionados. Pistas, montañas y centros invernales históricos vuelven a darle protagonismo a la esencia original de estas justas.