“No lo acribillaron, fue un solo disparo”: familia de Santiago Gallón dice que pudo tratarse de un atraco

“A él no lo acribillaron, como se está diciendo en la prensa. Fue un solo disparo el que lo mató. Hubo un forcejeo con el agresor, se está investigando si se trató de un atraco”. Esta es la hipótesis que tiene la familia sobre el homicidio del antioqueño Juan Santiago Gallón Henao en México.

Las palabras son del abogado Carlos Botero, quien en representación de los dolientes de la víctima conversó con EL COLOMBIANO este viernes.

El asesinato fue perpetrado en la tarde del miércoles 4 de febrero, en el sector Magnicentro del municipio de Huixquilucán, en el Estado de México. De acuerdo con la información preliminar, el ganadero llegó a un restaurante, y al bajarse del vehículo se produjo el ataque.

“Al parecer hubo un forcejeo, eso está en investigación, porque hay unos testigos. Él recibió el disparo en la parte baja del cuello”, relató el abogado.

Explicó que la viuda de Juan Santiago Gallón ya está en territorio mexicano, adelantando los trámites para la repatriación del cadáver a Colombia.