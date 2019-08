Día de gloria antioqueña en Parapanamericanos

Exigente, autocrítica y muy profesional. Así es la pesista antioqueña Bertha Cecilia Fernández Arango, quien ayer ganó oro e impuso récord parapanamericano en los Juegos de Lima.

Bertha, quien se radicó en Bogotá para estar más cerca del entrenador nacional Carlos Barbosa, y poder entrenar en el Centro de Alto Rendimiento, recogió en Perú el fruto de su dedicación, una medalla que la encumbra como la mejor del powerlifting en la división de los 73 kilogramos.

El técnico Barbosa siempre ha exaltado en la pesista paisa, que compite por Cundinamarca, aspectos como la consagración y la responsabilidad que tiene, las cuales, unidas a las capacidades que tiene para este deporte la proyectan como una de las mejores en el mundo.

En Lima, Fernández logró un registro de 111 kilogramos, superando a sus rivales María Ortiz, de Chile, y la brasileña Amanda Santos, quienes se quedaron con marcas de 109 y 93 kilos, respectivamente.

“Estoy muy emocionada, me preparé pensando en lograr este oro, y ahora que lo tengo en mis manos es más lindo de lo que me la soñaba. Claro que esto no es solo para mí, porque detrás de este logro están muchas personas, mi familia, mis entrenadores y mis hijos (Mariana y Cristian), que los amo y espero que estén muy orgullosos de esta medalla”, sostuvo.

Ahora Bertha espera terminar el año entre las 8 mejores del ranquin mundial para así confirmar su cupo a los Paralímpicos de Tokio-2020.

La alegría colombiana aumentaría, gracias al desempeño de los antioqueños Nelson Serna y Marlon Pérez se quedaron con el oro en la prueba de la contrarreloj mixta, sumando así, su tercera presea dorada en las justas.

Los corredores registraron un tiempo de 38.31,217 superando a Canadá que realizó 39.46,208 y los argentinos, terceros, con 41.36,626.

En las damas, Diana Munévar fue medalla de plata, mientras que Diego Dueñas, en los caballeros, se quedó con el bronce.

En el tenis en silla de ruedas, el país alcanzó la medalla de plata con Angélica Bernal y Johanna Martínez, quiénes venían de alcanzar el mismo resultado en Toronto-2015 .