Bladimir, el Bruce Lee paisa, se mantiene vigente y con títulos

Por john eric gómez marín

Bladimir Fernández fue bautizado hace muchos años como el “Bruce Lee paisa”, por ser pionero de las artes marciales mixtas en Medellín.

Lleva más de 30 años dedicado a esta disciplina, por lo que se ganó el respeto del gremio en todo el país.

Con 48 años, y después de haber sido 14 veces campeón mundial, no sacia su hambre de triunfo y alzó con un oro y dos platas en el Campeonato Panamericano Abierto de Artes Marciales en Cali.

“No esperaba ganar ya que estoy cargando una lesión muy seria en la columna. Me he recuperado de otras pero esta ha sido la más delicada. Me siento agradecido y feliz con los resultados, creo que mi experiencia en los mundiales me ayuda mucho”.